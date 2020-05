Perussuomalaiset löi pöytään kuripolitiikan SE-luvut – huono muotoilu, väärinymmärrys vai tietoinen harhautus?

Vesa Vihriälän johtama talousviisaiden ryhmä viitoitti perjantaina reittiä ulos koronakriisistä melko rajuilla ehdotuksillaan. Hätäavun ja massiivisen elvytyksen lisäksi ryhmän raportti esitti kipupakettia, joka sisältäisi säästöjä, veronkorotuksia ja rakenteellisia uudistuksia. Kooltaan paketti olisi 3-4% Suomen bruttokansantuotteesta.

Simo Alastalo

Rahassa kipupaketti olisi 7,5-10 miljardia euroa.

Ryhmä Vihriälä suosittaa pakettiaan käytäntöön viimeistään vuonna 2023. Näin hätäavun ja elvytyksen kiihdyttämä julkisen velan kasvu saataisiin taittumaan vuosikymmenen loppuun mennessä. Jos mitään ei tehdä, velkasuhde on ryhmän mukaan vuonna 2030 yli 100% BKT:sta.

Kipupaketti on karu, mutta perussuomalaiset näyttävät tulkitsevan sen vieläkin karummaksi. Ps:n tiedotteen perusteella puolueessa povataan kuripolitiikan Suomen ennätystä.

“Vesa Vihriälän selvitysryhmän raportin mukaan taloutta pitää tasapainottaa 7,5-10 miljardia euroa vuodessa.” Tiedotteessa sanotaan.

Puolueen varapuheenjohtaja Riikka Purra ilmaisee saman asian Twitterissä näin: ”Jostakin pitäisi taikoa 7,5-10 miljardia euroa vuodessa.”

Artisti maksaa. Jostakin pitäisi taikoa 7,5-10 miljardia vuodessa – mutta ainakaan mistään ei sovi leikata, mitään ei saa priorisoida ja kaikki jatkuu kuten ennenkin. Kuntien tilanne ja valtiontalouden realistiset mahdollisuudet – karua kuultavaa. https://t.co/VR7HMASAe8 — Riikka Purra (@ir_rkp) May 8, 2020

Jos tulkitsen oikein, perussuomalaiset tasapainottaisi yhden kalenterivuoden aikana suurin piirtein saman verran kuin Kataisen-Stubbin ja Sipilän hallitukset yhteensä. Vihriälän ryhmä ei tällaista esitä, vaan sopeutus jakautuisi useammalle vuodelle.

Luku on niin suuri, että se vastaa liki viidennestä valtion vuoden budjetista. Jos tämä on totta, perussuomalaiset sopeuttaisi kepillä, joka on Haminan lipputangon kokoinen ja jättää varjoonsa mahdolliset porkkanat.

On toinenkin tulkintatapa. Ehkä ps:n tiedotteessa viitataan sopeutusten kumuloitumiseen. Jos 10 miljardia jakautuisi esimerkiksi viidelle vuodelle, julkinen talous olisi tavoitteen saavuttamisen jälkeen joka vuosi 10 miljardia kepeämpi kuin viisi vuotta aikaisemmin.

Jos ps tarkoittaa tätä, lause on epäselvästi muotoiltu. Pidän tulkintaa epätodennäköisenä.

Keskusta löysi perussuomalaisten edellisestä vaihtoehtobudjetista verojen osalta satojen miljoonien aukon.

– Pidän todella huolestuttavana, että perussuomalaisilla näyttää myös valtiovarainministeriön arvion mukaan olevan vaihtoehtonsa pohjana pitkälle omat taloudelliset lukunsa. Ne on vedetty kuin kani hatusta ja ovat mitä sattuu, keskustan ryhmäjohtaja Antti Kurvinen tiivisti viime syksynä tiedotteessaan.

Tekevätkö he tätä tahallaan? Voihan olla, että virhe on tehty tietoisesti.

Suuri sopeutuspaketti kasvaa vieläkin massiivisemmaksi, kun sen kustannusten väittää lankeavan yhdelle vuodelle. Kun perään muistuttaa kehitysavun budjetista tai voimakkaasti hiljentyneen maahanmuuton kustannuksista, perussuomalaiset haluavat tunnetusti ajaa alas molemmat, tilanne vaikuttaa olennaisesti dramaattisemmalta.

Perussuomalaisten äänestäjiä oikea vastaus saattaisi kiinnostaa.