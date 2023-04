Perussuomalaiset nappasi haltuunsa 100 vuotta vanhan keskusta-linnakkeen – ”Todella harmillista”

Lähes ikiaikainen perinne päättyy, kun eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta saa perussuomalaisen puheenjohtajan, Maaseudun Tulevaisuuden artikkelissa muistutettiin tänään. Johannes Ijäs Demokraatti

Asiasta on kirjoittanut myös Iltalehti. Valiokunta on ollut vuodesta 1920 maalaisliittolaisen tai keskustalaisen kansanedustajan puheenjohtama.

Ei ole enää.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoo kuitenkin Demokraatille, että puolue on tyytyväinen saamiinsa valiokuntapuheenjohtajuuksiin. Keskusta johtaa tällä vaalikaudella valtiovarainvaliokuntaa sekä liikenne- ja viestintävaliokuntaa.

– Suomen tiestö ja ihmisten liikkuminen energiakriisinkin aikana on erittäin iso asia. Näiden vaalien pääteemana oli talous ja valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajuus oli keskustalle erittäin merkittävä paikka. Olen tyytyväinen valiokuntajakoon.

– Nyt sitten vastuu maa- ja metsätalouskysymyksistä on valiokunnan puheenjohtajuuden muodossa muualla kuin keskustalla. Jäämme sitten odottamaan, missä se näkyy.

Onko tällä symbolista merkitystä, kirpaiseeko se?

– Keskustalle kotimaisen ruoan ja maanviljelyksen sekä metsätalouden asiat ovat ihan yhtä tärkeitä kuin ennen tätä valiokuntapaikkajakoa. Se ei viestitä siitä, olisiko asia meille nykyään enemmän vai vähemmän tärkeä, se on keskustalle aina tärkeä.

Maa- ja metsätalousvaliokuntaa vuosina 2017-2023 johtanut keskustan kansanedustaja Anne Kalmari kertoo pitävänsä todella harmillisena maa- ja metsätalousvaliokunnan lipumista perussuomalaisten johtoon.

”Ennen kuin keskusta pääsi valitsemaan yhtään paikkaa, perussuomalaiset olivat sen jo ottaneet.”

– Onneksi on kuitenkin verkostoja niin, että vaikuttamaan pystyy. He ovat halunneet vastuuta. Minä oletan, että he kantavat vastuuta myös hallituksessa myös tästä sektorista. Paljon on lupauksin ja väitän, että paljon myös turhia odotuksia, mutta toivotaan, että ne kaikki asiat, mitä he ovat luvanneet, menevät maaliin.

Huolettaako?

– Vähän jännittää, mutta aika näyttää, Kalmari vastaa.

Millainen symbolinen menetys tämä on keskustalle sadan vuoden puheenjohtajuuden jälkeen?

– Onhan se iso menetys ja huomaa, että se oli hyvin korkealla perussuomalaisten prioriteeteissa. Ennen kuin keskusta pääsi valitsemaan yhtään paikkaa, perussuomalaiset olivat sen jo ottaneet.

– He halusivat nimenomaan sen paikan.

Kalmari painottaa, että nyt odotetaan sitten tuloksia.

– Itseäni kiinnostaa, onko vaikkapa turve uusiutuva (luonnonvara) ensi syksynä, hän heittää.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Lulu Ranne tyytyy toteamaan, että perussuomalaisilla oli pitkä lista toiveita valiokuntapaikoista ja maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajuus oli ”siellä joukossa”.

Oliko ihan kärkipään tavoite?

– Minä en kerro ihan yksityiskohtia, mutta siellä oli pitkä lista.

Ranne perustelee valiokunnan puheenjohtajuuden valitsemista ”substanssiasiana”.

– Kyllä se on energia- ja huoltovarmuusasia. Kyllä se on tosi keskeinen.

Tuleeko turpeesta uusiutuva?

– Toivottavasti. Katsotaan nyt ensin hallitusneuvottelut ja sitten.