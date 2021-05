Perussuomalaiset puhui eduskunnassa ”itsenäisyyden luovutuksesta” – näin Marin vastasi

Pääministeri Sanna Marin (sd.) puolusti neuvottelemaansa ratkaisua EU:n elpymispaketista ja rahoituskehyksestä, kun eduskunta on jatkanut keskusteluaan paketista. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Eduskunta ei pääse vielä tänään ottamaan kantaa EU:n elpymispakettiin, koska kaikkia pyydettyjä puheenvuoroja ei ole ehditty vielä pitämään.

Marin ei osallistunut keskusteluun tiistaina, koska oli karanteenissa oltuaan viime viikolla Porton huippukokouksessa. Hän torjui perussuomalaisten Mika Niikon arvostelun siitä, että olisi voinut järjestellä kokousaikataulujaan siten, että pääsisi osallistumaan eduskunnan keskusteluun.

– Kuten edustaja Niikko ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana varmasti hyvin tietää, pääministerillä ei voi olla sijaista. Jos olisin ollut estynyt, Suomella ei olisi ollut näissä kokouksissa edustajaa, Marin perusteli.

Puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) keskeytti eilen iltapäivällä alkaneen keskustelun aamuyöstä kello 04.24. Hän kertoi Twitterissä arvioineensa, ettei elpymispaketille suunniteltu käsittelyaikataulu tulisi toteutumaan. Vehviläinen kertoi halunneensa myös välttää tilanteen, että mahdollisesta pöydälle panoa koskevasta esityksestä äänestettäisiin aamuyöllä.

Keskiviikkona etukäteen pyydettyjä puheenvuoroja olivat pyytäneet lähinnä perussuomalaiset.

Perussuomalaisten toinen varapuheenjohtaja Arja Juvonen sanoo, ettei perussuomalaisten tavoitteena ole eduskunnassa missään nimessä tarkoituksellisesti venyttää keskustelua.

– Tämä on niin iso paketti, että kyllä tästä varmaan käydään vielä kunnon keskustelu, ja olisi toivottavaa, että myös hallituspuolueiden edustajat osallistuisivat keskusteluun. Viime yönähän me kävimme lähinnä keskinäistä keskustelua, Juvonen sanoi STT:lle.

Hänen mielestään suomalaiset kaipaavat vielä selkeyttä elpymispakettiin.

”Suomi onnistui neuvotteluissa”

Marinin mukaan käsittelyssä olevalla elpymispaketilla elvytetään ennen kaikkea yhteistä eurooppalaista sisämarkkinaa, ei yksittäisiä jäsenmaita.

Suomi onnistui hänen mukaansa keskeisissä tavoitteissaan, joita eduskunta hallitukselta edellytti. Marin muistutti, että neuvotteluissa rahoituskehyksestä Suomi sai 500 miljoonan erillisrahoituksen, joka pitää sisällään rahaa muun muassa Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan asutuille alueille ja maaseudun kehittämiseen.

Elpymisvälineen osalta Marin mainitsi menestykseksi muun muassa sen, että Suomi neuvotteli avustusmuotoisuuden osuuden 110 miljardia pienemmäksi, mikä vähensi Suomen maksuosuutta.

Yhteensä 750 miljardin euron paketti koostuu lainamuotoisesta tuesta ja suorista avustuksista, joita jäsenmaiden ei tarvitse maksaa takaisin.

– Onnistuimme yhdessä samanmielisten maiden kanssa neuvottelemaan Suomen kannalta hyvän kokonaisuuden. Mutta on myös nähtävä, ettei Suomi eikä mikään muukaan jäsenmaa voi yksin sanella lopputulosta. Lopputulos on aina kompromissi.

”Huolestuttavaa, että EU rikkoo omia sääntöjään”

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion mielestä EU on rikkomassa omia sääntöjään. Hän kysyi pääministeriltä, ”ovatko taloudelliset perusteet riittävät itsenäisyyden luovutukseen”.

– Suomen itsenäisyys ei ole uhattuna. Ei tämän päätöksen myötä eikä minun tietojeni mukaan muutoinkaan, joten keskustellaan tästä asiasta, mutta itsenäisyytemme ei ole uhattuna, Marin vastasi.

Keskustan Jouni Ovaska arvioi, että paketti tulee menemään läpi ennemmin tai myöhemmin.

– Me käymme ehkä vähän jälkijättöistä keskustelua siitä, mitä olisi vuosi sitten pitänyt tehdä. Kun nyt pitäisi katsoa, miten palataan niihin yhteisiin sääntöihin, miten palautetaan talous- ja rahaliitto siihen, mitä se on ollut ja korjataan rakenteellisia ongelmia.

Mistä paketissa on kyse?

EU-johtajat sopivat viime kesänä poikkeuksellisen suuresta kokonaisuudesta, joka pitää sisällään elpymispaketin ja seitsenvuotisen budjetin.

Elpymispaketti on suuruudeltaan 750 miljardia euroa, ja se koostuu lainoista ja suorista avustuksista.

Suomen kokonaissaanto EU:n tämänhetkisen arvion mukaan on 2,9 miljardia euroa, kun maksuosuus avustusmuotoisesta tuesta on noin 6,6 miljardia euroa. Lopullinen saanto on selviämässä sitten, kun talouskasvuluvut viime ja tältä vuodelta ovat selvillä.

Budjettikehykset vuosille 2021–2027 ovat suuruudeltaan noin 1 074 miljardia euroa.