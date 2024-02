Perussuomalaisten kansanedustaja julisti mielenosoittajille: “On painava syy sille, että jokainen menee töihin”

Hän korosti aluksi, että hyvinvointivaltio on säilyttämisen arvoinen asia. Hänen mukaansa kehitys on kuitenkin ollut jo kymmenen vuoden ajan sellaista, ettei kasvua ole saatu aikaiseksi.

– Kymmenen vuotta tässä maassa ei ole syntynyt työpaikkoja, kymmenen vuotta tässä maassa yrityksiä on mennyt konkurssiin. Yritysten määrä vähenee jatkuvalla syötöllä. Ei ole vaihtoehto, että jätetään tekemättä, Bergbom puhui koko ajan äänekkäämmin huutaneelle yleisölle.

Hallitus pyrkii hänen mukaansa siihen, että Suomeen syntyy enemmän työpaikkoja ja että työntekijät saavat veronalennuksia.

– Työntekijä on palkkansa ansainnut ja siitä tämä hallitus huolehtii. Jos me katsotaan hallituksen linjaa, jos me sitä, sen ainoa tavoite on varmistaa se, että tässä maassa on hyvinvointivaltio tuleville sukupolville.