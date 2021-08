Perussuomalaisten puheenjohtajapeli ratkesi – Jussi Halla-aho sai seuraajan

Ennakkosuosikkina kisaan lähtenyt Riikka Purra, 44, on valittu perussuomalaisten puheenjohtajaksi. Hänet valittiin Seinäjoen puoluekokouksessa suoraan ensimmäisellä kierroksella 774 äänellä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Toiseksi eniten kannatusta sai kansanedustaja Sakari Puisto, 252 ääntä.

Jussi Halla-ahon tilalle nouseva Purra on ensimmäisen kauden kansanedustaja Kirkkonummelta Uudeltamaalta, ja hän on toiminut perussuomalaisten ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Hän on puolueen ensimmäinen naispuheenjohtaja ja kaiken kaikkiaan neljäs puheenjohtaja.

Muut ehdokkaat äänestyksessä olivat Ossi Tiihonen ja Kristiina Ilmarinen. Tiihonen sai 181 ja Ilmarinen seitsemän ääntä. Lisäksi annettiin yksi tyhjä ääni.

Puheenjohtajahalukkuudesta ilmoittanutta Urpo Vähärantaa ei esittänyt kukaan eikä hän siten saanut kannatusta.

Halla-aho ilmoitti väistymisestään kesäkuussa avaamatta tarkemmin ratkaisunsa taustoja. Hän sanoi paljastavansa niistä lisää kymmenen vuoden kuluttua.

Halla-aho nousi puolueen johtoon neljä vuotta alkaen Jyväskylän puoluekokouksesta, jonka jälkeen osa perussuomalaisten silloisista kansanedustajista perusti oman eduskuntaryhmän ja myöhemmin puolueeksi rekisteröidyn Sinisen tulevaisuuden.

Purra sanoo pyrkineensä lisäämään asiakeskeisyyttä

Ennen kansanedustajaksi nousemista Purra työskenteli perussuomalaisten puoluetoimistolla poliittisena suunnittelijana. Hän onkin sanonut, että on puolueen nykyisen linjan kannalla, kun on ollut sitä itse luomassa.

Koulutukseltaan Purra on valtiotieteiden maisteri.

Purra määrittelee perussuomalaiset kansallismieliseksi ja isänmaalliseksi puolueeksi, jonka kansallismielisyys nojaa moniin perinteisiin eettisiin ja kristillisiin arvoihin.

Hänen mukaansa perussuomalaisuus edustaa käytännöllisemmällä tasolla ajatusta siitä, että valtion tehtävä on suojata kansalaisiaan ja huolehtia heidän hyvinvoinnistaan holhoamatta tai rajoittamatta silti liikaa.

Purra sanoo pyrkineensä työssään lisäämään perussuomalaisen politiikan asiakeskeisyyttä ja asiallisuutta muuttamatta silti puoluetta liian etäiseksi ja laimeaksi.

Purra on toiminut eduskunnassa hallintovaliokunnan puheenjohtajana. Hän on mukana myös kuntapolitiikassa.

Purra asuu miehensä, lastensa ja perheen eläinten kanssa Kirkkonummella. Hän kertoo viettävänsä vapaa-aikaansa lukemisen, liikkumisen, mökkeilyn ja ruuanlaiton parissa.