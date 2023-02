Perussuomalaisten Purra kertoi kantansa Nato-päätöksenteon aikatauluun: ”Itse olen myös tätä mieltä”

Eduskuntaryhmien ja puolueiden puheenjohtajat kokoontuvat huomenna keskustelemaan puhemies Matti Vanhasen (kesk.) johdolla siitä, päättääkö eduskunta jo tällä vaalikaudella Nato-jäsenyyshakemuksen jättämisestä vai jäädäänkö asiassa odottamaan Turkin ja Unkarin jäsenyyden ratifiointipäätöksiä. Tällöin asia saattaisi venyä ensi vaalikaudelle. Johannes Ijäs Demokraatti

Eduskuntapuolueet ovat yksi toisensa jälkeen kallistuneet sille kannalle, että asiasta päätetään nopeasti jo ennen vaaleja.

Puolueet pyrkivät mahdollisimman suureen yksimielisyyteen. Tässä vaiheessa isoin kysymysmerkki on vasemmistoliitto, joka edelleen toppuuttelee muiden puolueiden kiirettä.

Isoista puolueista niin kokoomus, keskusta kuin SDP:kin ovat valmiita tekemään Nato-päätöksen nopeasti.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä ei ole asiaa käsitellyt, mutta puolueen puheenjohtaja Riikka Purran linjaukset eivät jätä mitään arvailujen varaan.

– Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja on perussuomalaisten Jussi Halla-aho. Luotan siihen, että hän luotsaa valiokuntaa oikeaan suuntaan. Tietenkin mitä suurempaan konsensukseen tässä päästään eri ryhmien välillä, niin varmasti sitä parempi. Sen verran kun asiassa minua on informoitu, tiedän, että molemmissa vaihtoehdoissa on puolensa, mutta näyttää siltä, että enemmistö kääntyy sen puolelle, että Nato-lait pitää viedä nyt päätökseen. Itse olen myös tätä mieltä, Riikka Purra toteaa Demokraatille.

Eduskunta tekee Nato-päätöksensä Halla-ahon johtaman ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta.

Purra toteaa, että perussuomalaisissa ei ole tarpeen tehdä ryhmäpäätöstä Nato-prosessin aikataulusta. Huomisessa Vanhasen johtamassa kokouksessa puoluetta edustaa varapuheenjohtaja Leena Meri ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio. Heillä on mandaatti toimia puolueen ja ryhmän puolesta.

– Valiokunnan puheenjohtaja Halla-aho on totta kai pitänyt ryhmää kartalla tässä viime viikkoina hyvin tiiviisti ja presidentinkin kanssahan tästä on keskusteltu, Purra sanoo viitaten presidentin tapaamiseen puoluejohtajien kanssa.

Suomi ja Ruotsi voivat päästä Natoon vasta sitten, kun kaikki sen jäsenmaat ovat ratifioineet maiden hakemukset.