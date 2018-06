Perustuslaki edellyttää paljon isoja muutoksia sote-lakiin

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa vaaditaan korjattavaksi keskeisiä ongelmia, joita muissa valiokunnissa on noussut esiin. Yllätyksiä kritiikissä ei ole. Vielä on vaikea sanoa, mihin lopullinen laki asettuu. Ehtiikö korjaukset tehdä tällä vaalikaudella ja vaikka ehtisi, niin menevätkö ne sittenkään läpi. Korjattavaa on paljon ja keskeisissä asioissa.

Hautajaiset seis, vainaja puuttuu

Yksimielinen mietintö todistaa, että puheet perustuslakivaliokunnan hautajaisista ovat olleet ennenaikaisia. Kannattaa muistaa, että perustuslakituomioistuin olisi jälkikätistä valvontaa ja samat perustuslakioikeusoppineet siellä tulkitsisivat lakeja kuten eduskunnassa.

Lisää aikaa valinnanvapauden toteuttamiselle

Valinnanvapauslakiehdotuksen voimaantuloaikataulu on liian tiukka ja se voi johtaa hallitsemattomiin riskeihin jopa potilasturvallisuuden kannalta. Uudistusta on vaiheistettava palveluittain ja alueittain. Siirtymäkautta on olennaisesti pidennettävä.

Aikalisä on välttämätöntä. Maakuntien valmiudet ovat hyvin eri tasolla. Peruskoulu otettiin käyttöön vaiheittain, miksei siis valtaisa koko sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus.

Rahoitus kuntoon

Maakuntien sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitus on riittämätöntä erityisesti poikkeustilanteissa. Rahoituslakia on välttämättä muutettava siten, että se turvaa riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksen sekä poikkeustilanteissa maakunnan edellytykset perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamiseen.

Ei saa olla niin, että säädetyt lait ja niiden suomat perusoikeudet hajoavat kuin saippuakupla tuulessa, sen vuoksi, että hyville pykälille ei ole rahoitusta.

Lain suurimpia riskejä on markkinamallin vuoksi se, että kulut nousevat, mutta käytettävissä olevat rahat leikkaantuvat. Eivät nykytasosta, mutta ikääntymisen aiheuttaman palvelutarpeen vaatimasta tasosta. Ei saa olla niin, että säädetyt lait ja niiden suomat perusoikeudet hajoavat kuin saippuakupla tuulessa, sen vuoksi, että hyville pykälille ei ole rahoitusta.

Maakunnan oman palvelutuotannon riittävyys sosiaali- ja terveyspalveluissa olisi turvattava paremmin.

Tuet notifioitava tai muutoin varmistettava EU-laillisuus

Perustuslakivaliokunta linjasi, että valinnanvapausjärjestelmää ei ole syytä ottaa käyttöön, ennen kuin on varmistuttu sen suhteesta EU:n valtiontukisääntelyyn, esimerkiksi niin, että valtioneuvosto notifioi järjestelmän Euroopan komissiolle.

Tätä on vaatinut jo maan korkein oikeusaste. Hallitus kuitenkin dissasi vaatimuksen. Onneksi perustuslakivaliokunta pitää huolta oiikeusvaltion perusperiaatteista.

Tietosuoja paremmaksi

Valinnanvapauslain tietosuojasääntely on olennaisesti puutteellinen, ja sen perusteella on vaikea hahmottaa, miten arkaluonteisten henkilötietojen on tarkoitus liikkua monituottajamallissa eri toimijoiden välillä. Kapitaatiokorvauksen mahdollisuus EU:n tietosuoja-asetuksen vastaiseen profilointiin selvitettävä.

Alihankintaa rajoitettava

Sote-keskusten eli palveluntuottajan oikeutta hankkia suoran valinnan palveluita alihankintana on rajoitettava.

Moitteita toimeenpanosta ilman lakia

Perustuslakivaliokunnan mukaan maakunta- ja soteuudistuksen valmistelussa on edetty jo varsin pitkälle, vaikkei eduskunta ole vielä hyväksynyt asiaa koskevaa lainsäädäntöä. Erityisen ongelmallista on laajamittainen toimeenpanon aloittaminen ennen lain hyväksymistä esimerkiksi jo käynnistettyjen alueellisten pilotointien avulla.

Pilotteja korjattava

Valinnanvapausjärjestelmän pilotointia koskevaa sääntelyä on täydennettävä ainakin perusteilla, joilla eri alueet pilotointiin valitaan. Kriteerinä voi toimia esimerkiksi pilotoinnin merkitys sen tavoitteiden kannalta. Lisäksi laista tulee ilmetä pilotoinnin henkilöpiiri.

Linja on hyvin sama kuin aiemmissa kokeiluissa. Yhdenvertaisuuden näkökulmasta toisin toimimiselle on oltava perusteet.