Peruuntuneen evakuointilennon matkustajat pääsevät matkaan ensi yönä – ”Muutoksia voi tulla lyhyellä aikavälillä”

Perjantaina peruuntuneelle evakuointilennolle paikan saaneet pääsevät ensi yön evakuointilennolle Israelista Suomeen, kertoo ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner. Lento lennetään Tannerin mukaan aiemmin suunniteltua isommalla koneella. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Konsulipäällikkö kertoo STT:lle, että koneeseen mahtuu yli 150 ihmistä.

- Muutoksia voi tulla lyhyellä aikavälillä, ja ihmisten omat suunnitelmat myös muuttuvat. Me emme varmuudella tiedä, paljonko lennolla tulee olemaan suomalaisia, ennen kuin lento lähtee, Tanner sanoo.

Tanner ei vahvista Suomeen saapuvan lennon lähtö- tai saapumisaikaa. Yöajasta kysyttäessä Tanner vastaa, että yöaika ei vaikuta itse lentotoimintaan, mutta se voi vaikuttaa evakuoitavien jo valmiiksi kuormittuneeseen tilaan.

- Siellä aika moni on selvästi aika väsynyt ja kuormittunut. Toivotaan, ettei ole terveydellistä erityistä ongelmaa, Tanner sanoo.

Konsulipäällikön mukaan lennolla on mukana lääkintäryhmä ja tarjolla on myös psykososiaalista tukea keskusteluapuna.

AIEMMIN tänään kerrottiin, että tälle päivälle kaavailtu ensimmäinen evakuointilento peruuntui koneen teknisen vian vuoksi.

Tanner kertoi STT:lle, että muut suunnitellut lennot, eli yhteislento Ruotsin kanssa tänään perjantaina ja evakuointilento Suomeen huomenna lauantaina, toteutuvat.

Tämän vuorokauden puolella Suomeen ei siis tule evakuointilentoa.

Yhteislento Ruotsin kanssa suuntaa Tukholmaan.

Tanner kertoo STT:lle, että koneeseen on varattu suomalaisille 60 paikkaa. Hän arvioi, että lennolle tuskin tulee 60:tä suomalaista.

Palaamaan halukkaita oli Tannerin mukaan torstaina tiedossa vähän yli 170, ja hän arvioi luvun olevan yhä suurin piirtein sama.

- Määrä elää koko ajan. Osa pääsee poistumaan eivätkä he ole enää meidän avustettavien joukossa. He ilmoittavat meille asiasta tai eivät. Sitten osittain tulee myös uusia ihmisiä. Mutta (palaamaan halukkaiden) suuruusluokka on suurin piirtein sama eli 170:n nurkilla, Tanner kertoo.

ULKOMINISTERIÖ ei järjestä Tukholmaan saapuville hotellimajoitusta tai lentoja Suomeen.

- Evakuointi voidaan lain mukaan järjestää Suomeen tai lähimpään turvalliseen kohteeseen, ja Ruotsi on kaikilla mittareilla turvallinen kohde, Tanner sanoo.

Hän sanoo, että ministeriön tehtävä on henkilökohtaisen turvallisuuden suojaaminen eikä matkan tai majoituksen järjestäminen.

- Meillä on vielä vähän kesken, että millä tavalla (Ruotsin) evakuointilennon päättymiseen osallistutaan, Tanner sanoi iltapäivällä ennen neljää.

Evakuointilennot järjestetään Tel Avivin Ben Gurionin kansainväliseltä lentoasemalta. Evakuointilentojen järjestäminen on Tannerin mukaan kaikkein haastavinta juuri Ben Gurionilta.

- Se on haastavin, koska se on lähimpänä lauantaina alkaneen konfliktin aktiivisia alueita, sekä siksi, että se on selvästi ruuhkaisin, joten lentotoiminta sinne on haastavampaa kuin monille muille kentille.