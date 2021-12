Petri Honkonen: ”Emme me keskustassakaan syyttömiä ole”

Eduskunnassa on käynnissä palautekeskustelu valtion vuoden 2022 budjetista. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Olemme tehneet oikeaa politiikkaa, keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen aloitti puolueensa ryhmäpuheenvuoron.

– Suomen talous on elpynyt nopeasti ja kasvaa. Työllisyys huitelee korkealla. Velkaa joudumme edelleen ottamaan. Onneksi aiempaa vähemmän. Maailmantalouden kehitys tietenkin vaikuttaa. Silti: ei tämä ole itsestään tapahtunut. Politiikalla on väliä, hän jatkoi.

Honkosen mukaan isompaan henkseleiden paukutteluun ei ole syytä.

– Ajat ovat vakavat. Asiat ovat vaikeutumassa. Ongelmia on pidemmältäkin ajalta ratkaistaviksi.

Honkonen sanoi, että Suomessa pitää tehdä ”perusasioiden politiikkaa”.

– Turvaa. Työtä. Tasa-arvoa. Toivoa.

– Ei voi olla hyväksyttävää, että 250 000-300 000 ihmistä on pysyvästi työttömänä. Se on inhimillisesti väärin. Se on kestämätöntä Suomen talouden kannalta. Siksi hallituksen pitää helmikuussa päättää uusista työllisyystoimista.

Honkosen mukaan työllisyys pitää saada nostettua vähintään pohjoismaiselle tasolle 78 prosenttiin.

– Menot ja tulot pitää saada tasapainoon. Velaksi ei voi loputtomiin elää. Siksi myös sovitut säästöt pitää tehdä. Valtion rahankäytössä pitää palata kehyksiin.

Siirtymä aluevaalitavoitteisiin

Honkonen meni puheessaan myös keskustan aluevaalitavoitteisiin.

– Me keskustassa tavoittelemme sitä, että jokaisessa kunnassa on vähintään yksi sosiaali- ja terveysasema. Olen huolissani siitä, että kokoomus ja perussuomalaiset jatkavat hämmentämistä tässä asiassa. Milloin ihmisiä pelotellaan uusilla hallintohimmeleillä ja veroilla, milloin palvelujen huononemisella. Uudistusta horjutetaan myös opposition vaihtoehtobudjeteissa. Tämän tien päässä olisivat palvelujen keskittäminen ja kuntien pakkoliitokset. Eriarvoisempi Suomi, Honkonen varoitti.

Honkonen sanoi politiikan olleen viime ajat yhtä riitelyä.

– Emme me keskustassakaan syyttömiä ole.

– Viime viikon hävittäjäpäätös kuitenkin osoitti, että me päättäjät pystymme yksituumaisuuteen. Sille saattaisi olla tilaa – ja tilausta – muutenkin. Rettelöinnillä Suomi ei taatusti nouse.