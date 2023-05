Petteri Orpo: ”Juuri tällä hetkellä minulla ei ole tiedossa suuria erimielisyyksiä”

Hallitusneuvottelut Säätytalolla jatkuvat eilisten pelisääntökeskustelujen jälkeen. Petteri Orpo kommentoi tilannetta tiistaina aamulla ennen neuvottelupäivän alkamista. Rane Aunimo Demokraatti

Orpo korosti pariinkin otteeseen, että tänään ryhmät ja jaostot ovat tiukasti ”työn touhussa”. Tarkoituksena on antaa myös talouden alustavat raamit reformipöydille.

Orpo toisti edelleen, että mitä enemmän työllisyystoimia, rakenteellisia uudistuksia ja kasvua saadaan tehtyä, sitä vähemmän on painetta suorille säästötoimille.

– Tärkeä sana on uskottavuus sille, että talouden muutos saadaan aikaan, saadaan kasvua aikaan, työllisyyttä aikaan, lisää verotuloja valtiolle, lisää ansiotuloja ihmisille ja sitten sen lisäksi julkisen talouden pakollista sopeuttamista tehdään.

Orpo tähdensi jälleen, että ”on pakko tehdä jykeviäkin toimenpiteitä, jotta suunta kääntyy” taloudessa. Hänen mukaansa paljon esillä ollut 6+3-malli on riittävä tasaamaan velkasuhteen noin 70 prosentin tasolle.

– Ilman näitä toimia se nousisi aika kovaa vauhtia kohti kahdeksaakymmentä, jopa sataa sinne 30-luvun alkupuolelle.

KOKOOMUKSEN puheenjohtaja korosti myös, ettei Säätytalolla tehdä ”toiveiden tynnyriä” eli rahaa ei ole jaettavaksi joka suuntaan.

– Minä uskon, että jokainen joka sitä omaa hallinnonalaa, omaa politiikkasektoria pohtii toivoisi todellakin lisää rahaa. Minäkin toivoisin, että voisin jostain ammentaa lisää rahaa tärkeisiin asioihin, mutta kun ei ole, nyt sitä rahaa ei ole tällä kertaa ole niin paljon.

Erimielisyyttä on ollut jo esimerkiksi kehitysavun määrästä. Orpo sanoi, ettei ota yksittäisten puolueiden tavoitteisiin kantaa.

– Koko hallitusohjelmaneuvotteluiden tavoite on yhteensovittaa näitä puolueiden kantoja. Kehitysyhteistyöstä olen todennut aikaisemmin sen, että kun kaikkia valtion menoja arvioidaan, niin myös kehitysyhteistyömenoja pitää arvioida ja katsoa, minkä verran sitä voisi supistaa.

Orpolta kysyttiin lisäksi, mistä suurimmat erimielisyydet puolueiden välillä ovat.

– Juuri tällä hetkellä minulla ei ole tiedossa suuria erimielisyyksiä, mutta kovia neuvotteluja kuitenkin. Kyllähän se on selvä, että tämä talouden kehikon rakentaminen on kaikille vaikeaa. En kutsuisi sitä erityisesti erimielisyydeksi, vaan se on vaikeaa yksinkertaisesti. Supistavaa talouskehystä on paljon hankalampi tehdä kuin sitä, että lisätään rahaa. Varmasti isoja kysymyksiä on, miten ratkotaan tätä energiamurrosta, millaisia uudistuksia työllisyyden eteen tehdään, mihin säästöjä kohdennetaan, millaista maahanmuuttopolitiikkaa tehdään. Nämä ovat aika yleisesti tiedossa olevia isoja neuvotteluaiheita.

Sotesta Orpo sanoi, että soteen ollaan lisäämässä perusrahoitusmallin mukaan yli viisi miljardia seuraavan neljän vuoden aikana.

– Se on hurja määrä. Pitää lisätä, mutta katsotaan nyt, voidaanko järjestelmää kehittää niin, että lisärahaa ei tarvittaisi ihan niin paljon, mutta kuitenkin turvattaisiin ihmisten tärkeät palvelut.

Suomessa on myös liikaa työikäistä väkeä työn ulkopuolella, Orpo sanoo.

– Yhä pienempi joukko maksaa yhä enemmän, useampien hoivaa ja toimeentuloa.

Orpo ilmoitti tämän päivän tavoitteeksi sen, että työ etenee hyvässä hengessä ja asioita ryhdytään ratkomaan eteenpäin. Hän sanoi olevansa hyvällä mielellä.

HELSINGIN Säätytalolle hallitusneuvotteluihin kokoontuneet eduskuntaryhmät aloittivat toisen työviikkonsa maanantaina pelisääntökeskustelulla.

Kertaus koettiin tarpeelliseksi perussuomalaisten varapuheenjohtajan Mauri Peltokankaan viikonlopun somekirjoittelun jälkeen, jossa Peltokangas vaikutti purkavan tuskastumistaan niin ikään Säätytalolla istuvan RKP:n edesottamuksiin.

– Aloitettiin vähän purkamalla viikonlopun sometapahtumia ja voin tyytyväisenä sanoa, että oli hyvät, rakentavat keskustelut, hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) sanoi iltapäivän tiedotustilaisuudessaan.

Orpo tähdensi samaa minkä muun muassa RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoi maanantaina aamulla.

– Tällaiset julkiset sanailut eivät kuulu tähän neuvottelukuvioon.