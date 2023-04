Petteri Orpo kommentoi keskustan tylyä toimintaa: ”Tekisi mieli olla vastaamatta ollenkaan”

Hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok.) kommentoi iltapäivällä eri puolueiden eduskuntaryhmiltä saamiaan vastauksia ja tunnustelujen etenemistä. Kokoomuksen on määrä päättää vastausten ja ensi viikolla käytävien keskustelujen perusteella, mitkä puolueet etenevät varsinaisiin hallitusneuvotteluihin. Rane Aunimo Demokraatti

Puolueista keskusta antoi eilen kaikkein niukkasanaisimmat vastaukset, kun se ei käytännössä vastannut ollenkaan Orpon kysymyksiin vaan ilmoitti vain, että kansa on osoittanut sille tien oppositioon.

Orpo kommentoi tänään keskustan ratkaisua.

– Tekisi mieli olla vastaamatta ollenkaan, kuten hekin teki, mutta se oli heidän valintansa. Kysymyksissä oli paljon sellaisia kysymyksiä, mihin olisin kuvitellut keskustan haluavan vastata ja tuovan oman näkemyksensä neuvottelupöytään, kuten suomalaisen ruoantuotannon, huoltovarmuuden turvaaminen, suomalaisten metsien käyttö, mutta he valitsivat näin. Se on heidän valintansa ja he saavat vastata sitten siitä omalta osaltaan.