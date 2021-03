Petteri Orpo kuumasta kysymyksestä: ”Yhdenkään poliitikon, ei hallituksessa eikä oppositiossa, pitäisi politikoida tämän kanssa”

Kokoomus julkaisi tänään oman keskustelunavauksensa koronan exit-linjaukseksi. Johannes Ijäs Demokraatti

Samassa yhteydessä kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo syytti hallitusta koronaan liittyvien asiakirjojen ja tausta-aineistojen salaamisesta.

– Julkisuudessa on käyty keskustelua esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n välillä, on käyty jopa pääministerin ja THL:n johdon välillä keskustelua. Tämä ei näytä kauhean hyvältä. Minä luotan edelleen THL:n osaamiseen, mutta en luota niin paljon siihen, että sosiaali- ja terveysministeriö ja hallitus kertoisivat meille ne kaikki asiat, joita THL:n asiantuntijat esittävät ja arvioivat, Orpo sanoi.

– Toisaalta se mikä minusta tökkii, on se, että asiantuntija-arviot eivät jalostu ministeriössä ja valtioneuvoston päätöksissä loogisiksi ja operatiivisiksi johtopäätöksiksi, oppositiojohtaja kritisoi.

Orpolta kysyttiin suoraan myös esimerkkiä siitä, mitä hän katsoo pimitetyn.

– Otetaan nyt tämä tuorein asia eli liikkumisrajoituslainsäädännön valmistelu. Siinähän hallitus tai valtioneuvoston kanslia päätti julistaa salaiseksi sen valmisteluaineiston. Minun on vaikea ymmärtää, miksi. Enemmänkin kuin puhuisin pimittämisestä, haluan mieluummin katsoa eteenpäin ja puhua avoimuudesta. Avoimuus lisää luottamusta. Kun tämä on kaikkien yhteinen asia, jo pelkkä ajatus siitä, että kaikki tieto ei ole kaikkien saatavilla, herättää epäluottamusta. Luottamus on se, millä tällä hetkellä voidaan kaikkein eniten tehdä koronaviruksen voittamisen eteen, Orpo vastasi.

Päivänpolttavasta kysymyksestä eli rokotusjärjestyksen pohtimisesta ei pidä Orpon mukaan tehdä poliittista asiaa.

– Tämä on selvästi jo politisoitunut, koska tästä käydään hallituspuolueiden ja ministereiden välillä julkista keskustelua. Rokotusjärjestyksessä on kyse siitä, että asiantuntijoiden pitää määritellä, mikä on ihmisten terveyden kannalta paras rokottamisjärjestys. Jos on niin, että oikeanlaisella rokotusjärjestyksellä voidaan päästä jopa kovempiin tehoihin kuin liikkumisrajoituslainsäädännöllä ja jos on niin, että rokotusjärjestyksen priorisoinnilla voidaan vähentää tautitapauksia ja kuolemia neljänneksellä tai viidenneksellä, niin minun mielestäni silloin ei ole aikaa politikoinnille.

– Minusta yhdenkään poliitikon, ei hallituksessa eikä oppositiossa, pitäisi politikoida tämän kanssa. Meidän pitäisi tässä asiassa luottaa asiantuntijoiden määrittelemään järjestykseen. Kyse on siitä ja pitää olla kyse siitä, että saadaan vähemmän tautitapauksia ja vähemmän koronakuolemia.