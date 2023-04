Petteri Orpo: ”Maailma on huhuja pullollaan”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo valittiin tänään hallitustunnustelijaksi ja hän jakoi eduskuntaryhmille kysymykset, joihin hän odottaa vastauksia ensi tiistaihin mennessä. Johannes Ijäs Demokraatti

Ryhmien vastausten pohjalta Orpo pohtii, keitä hän kutsuu kokoomuksen kanssa hallitusneuvotteluihin.

Orpo on asettanut talouskysymykset kysymyslistansa kärkeen.

– Minun ajatteluni lähtee siitä, että jotta me voimme turvata suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan, sen tärkeät palvelut, pitää huolta heikkoimmista, tarvitaan terve talous. Me tarvitsemme julkisen talouden tasapainottamista ja toimia, jotta saamme aikaan talouden kestävää kasvua, Orpo sanoi toimittajille eduskunnassa.

Orpon mukaan vaaleissakin oli kysymys taloudesta ja suomalaiset äänestivät nimenomaan sen puolesta, että talous laitetaan kuntoon.

Kysymyksissä penätään puolueilta myös sitoutumista 100 00 uuden työllisen tavoitteeseen julkista taloutta vahvistavilla työllisyystoimilla.

– Me haluamme nähdä, ymmärtävätkö puolueet sen, kuinka tärkeää on edistää työllisyyttä.

JULKISIIN spekulaatioihin siitä, että Orpo kaavailisi hallitusta perussuomalaisten kanssa Orpo vastasi, ettei hän suunnittele tässä vaiheessa vielä mitään ja maailma on huhuja pullollaan.

– Haluan käydä kaikkien puolueiden kanssa neuvottelut. Tärkein tavoite on se, että löytyy toimintakykyinen enemmistöhallitus, jossa pystytään tekemään hyvä ohjelma ja saamaan aikaan luottamus.

SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin on pitänyt kokoomuksen yhteydenpitoa SDP:hen hyvin vähäisenä ja arvelee sillä perusteella kokoomuksen puuhaavan oikeistohallitusta.

– Minä en usko, että se (yhteydenpito) on ollut yhtään sen vähäisempää heidän suuntaan kuin muuallekaan. Tässä on mennyt reilu viikko vaaleista eikä ole rynnätty vielä mihinkään suuntaan vakavasti.

Orpo sanoo käyneensä jokaisen eduskuntapuolueen puheenjohtajan kanssa hallitustunnusteluprosessia läpi.

– Kyllä aika tasapuolisesti on menty vielä, en ole tukkimiehen kirjanpitoa pitänyt.

MEDIA kysyi myös, onko kokoomuksen pitkän, 24 kysymyksen hallitustunnustelulistan tarkoitus jo toimia hallitusohjelman runkona.

Orpon mukaan puolueiden vastaukset voivat antaa siihen edellytyksiä. Ideoita voi myös hyödyntää, vaikkei jokin puolue mahtuisikaan hallitukseen.

Orpo toivoo myös, että alkaneella vaalikaudella voitaisiin tehdä laajaa yhteistyötä parlamentaarisesti.

Kokoomuksen puheenjohtajalta kysyttiin myös, onko puolue valmis rajoittamaan humanitääristä maahanmuuttoa, kuten perussuomalaiset toivovat ja josta kysymyksissä ei kuitenkaan ole mainintaa. Häneltä ei saatu asiaan suoraa vastausta.

– Maahanmuuton kokonaisuus on varmaan sellainen kysymys, että kaikissa tilanteissa se pitää käsitellä. Mielestäni on aivan selvä ja välttämätöntä, että Suomeen saadaan työperäistä maahanmuuttoa. Me emme pärjää täällä ilman. Miten maahanmuuton kokonaisuus rakentuu, siinä on paljon neuvoteltavaa ja katsottavaa varmasti kaikissa (hallitus)kokoonpanoissa.

Kysymyksissä ei mainita Suomen hiilineutraalisuustavoitteen vuosilukua 2035. Orpo kuitenkin sanoo, että niissä puhutaan hiilineutraalisuustavoitteesta.

– Sehän lukee laissa, se 2035.