Petteri Orpo, oliko Jan Vapaavuoren ratkaisu tiedossa? – nyt kokoomusjohtaja kertoo myös syyn puolueen kannatuskuopalle

Kokoomuksen ympärillä on riittänyt viime päivät puhetta. Johannes Ijäs Demokraatti

Kaksi suurinta syytä tälle ovat edellisessä kuntavaaleissa hirmuisen äänimäärän rohmunneen Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren päätös olla hakematta jatkokautta pormestarina sekä sakkaava gallup-kannatus.

Yle uutisoi eilen, että sen uudessa kannatusmittauksessa suurin muutos tapahtui oppositiopuolue kokoomuksen kannatuksessa. Kokoomuksen lukema putosi 16,6 prosenttiin 1,1 prosenttiyksiköllä edellisestä Ylen mittauksesta.

Puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo on julistanut, että puolue tähtää voittoon kuntavaaleissa. Politiikan kieltä käyttävä voisi sanoa tilanteen olevan haastava.

Eittämättä politiikan teko näinä aikoina myös faktisesti on haastavaa. Hallitus johtaa vaikeaa koronakriisiä, mikä tuo sille tukea. Toisaalta kokoomuksen rinnalla oppositiossa häärii omilla kärjekkäillä viesteillään perussuomalaiset.

– Kaikki on Suomessa poikkeustilassa myös politiikka ja myös oppositiopolitiikan tekeminen. Normaalit lainalaisuudet eivät pidä paikkaansa tällä hetkellä. Ihmiset ovat huolissaan terveydestään, työpaikoistaan, tulevaisuudesta. Tässä ajassa perinteinen oppositiopolitiikan teko, voimakas haastaminen ei ole suosiossa, Orpo sanoo.

– Sen sijaan näen, että populistisen lähestymistapa, jossa näitä ongelmia maalaillaan vaikka ilman ratkaisuja, on vähän helpompi tapa lähestyä. Mutta se ei ole ollut koskaan kokoomuksen tapa toimia, Orpo toteaa.

Toisaalta varmasti on myös heitä, jotka näkivät juuri kokoomuksen toiminnassa populismia, kun puolue hyökkäsi ministeri Krista Kiurun (sd.) kimppuun maskiasiassa.

– Epäluottamuslause ei ollut maskeista vaan sosiaali- ja terveysministeriön koko kyvystä hoitaa koronakriisiä ja epäselvyyksistä sekä virheistä. Kun oltiin menossa koronan toiseen aaltoon, koimme, ettei ole luottamusta sosiaali- ja terveysministeriön ja sen johdon kykyyn huolehtia suomalaisten terveydestä, Orpo toteaa tähän.

Epäluottamusta Kiurulle esittivät alun perin kansanedustaja Mia Laiho ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.

Orpo ilmoitti Twitterissä, että hän tukee esitystä.

– Sitä epäluottamusta ilmoitin tukevani, koska en ollut täällä silloin paikalla, Orpo perustelee.

”Se teki siitä ehkä joidenkin silmissä hieman erikoisen näköisen.”

Kai teillä tieto oli?

– Totta kai, mutta minä en ollut täällä paikalla.

Orpo toteaa, että poliittinen keskustelu kääntyi maskeihin, joka oli hänen mukaansa asiassa kuitenkin vain yksityiskohta.

– Se teki siitä ehkä joidenkin silmissä hieman erikoisen näköisen.

Tekisittekö nyt jotain toisin?

– Edelleen se peruslähtökohta, että sosiaali- ja terveysministeriö on töpeksinyt jatkuvasti kriisin hoidossa, oli varsinainen ja todellinen syy. Syyt ovat edelleen olemassa. Se keskustelu olisi pitänyt pystyä pitämään siinä kokonaisuudessa eikä maskeissa, Orpo vastaa.

Kokoomuksen kannatuksesta Orpo toteaa myös, että käytännössä se on nyt eduskuntavaalien tasolla. Vaaleissa se oli 17,0 prosenttia.

Kannatus tosin Ylen mittauksissa kävi jo korkeammalla ja nyt siis laski, minkä Orpo sanoo olevan pettymys.

– Ja tietenkin kokonaisuus on selvä, että ei siihen voi olla tyytyväinen. Mutta me olemme tehneet puolueessa perusteellisen ohjelmatyön ja sen pohjalta tehdään tällä hetkellä jatkotyötä tulevaisuuspolitiikan kärjiksi ja myöskin kuntavaaliteemoiksi,

Orpo sanoo ja toteaa oppositiopolitiikan vaativan sitkeyttä ja työtä.

Ulospäin syntyy kuva, että kokoomuksessa on kahta linjaa. Heitä, jotka haluaisivat populistisempaa tai ehkä perussuomalaisten tyyppisempää politiikkaa sekä niitä, joille kävisi perinteisempi kokoomuslainen maltillisuus, jota Orponkin luetaan edustavan. Esimerkiksi suhtautuminen EU:n elpymisrahastoon on teema, jossa kokoomus on selvästi pyrkinyt tasapainoilemaan.

Onko keskeltä hankala johtaa koko porukkaa?

– Tämä aika on sellainen, että on asioita, jotka jakavat suomalaisia ja jakavat kokoomuslaisia. Kokoomuksella on selkeät linjat, meidän pitää osata paremmin kertoa, viestiä ja perustella ne, Orpo vastaa.

Kuntavaaleihin Orpo sanoo puolueensa menevän kovalla työllä ja selkeällä ohjelmalla, jota nyt rakennetaan. Orpo aikoo myös kiertää kenttää paljon koronan sallimissa rajoissa.

– Puolueen puheenjohtajan yksi keskeisimpiä tehtäviä on johtaa puolueen vaalityötä, vaalikampanjaa ja -taistoa.

Eli työ jatkuu vaikka voittoa ei tulisi?

– Nyt tehdään kuntavaalityötä ja haetaan kuntavaalivoittoa.

Mutta ette siis sido omaa asemaanne siihen, että kuntavaaleista on tultava voitto?

– Puolueen puheenjohtajan asemaa arvioidaan monilla eri mittareilla.

Orpo on paaluttanut syyskuun puoluekokouksessa haluavansa viedä kokoomuksen vuoden 2023 eduskuntavaaleihin.

Kuntavaaleissa tärkeää asiaa näyttelee kaikkien puolueiden ja toki myös Orpon mukaan ehdokashankinta. Nyt siis viime vaalien syömähammas Jan Vapaavuori ei ole enää ehdolla.

Tuliko Vapaavuoren ilmoitus yllätyksenä?

– Olen Jannen kanssa puhunut aiheesta kesällä ja syksyllä vielä jonkin aikaa sitten. Vaikka toivoin, että hän olisi ollut ehdolla, koska hän on ollut hyvä pormestari Helsingille ja kokoomukselle, sanotaanko, että henkistä valmistautumista tähänkin ratkaisuun oli.

Vapaavuoren on varsin yleisesti uumoiltu pohtivan pyrkimistä ehdolle presidentinvaaleihin 2024. Koska Orpo patisteli kokoomusta jo syyskuun puoluekokouksessa aloittelemaan presidentinvaaleihin valmistautumista hyvissä ajoin, on kysyttävä, oliko hän jo silloin tietoinen siitä, millaisia ajatuksia Vapaavuorella ehkä on.

– Ei. Minulle tämä on puhtaasti Helsingin pormestarin Vapaavuoren henkilökohtainen ratkaisu, että hän ei pyri (pormestariksi). Mitä maailma tuo tullessaan, se on toinen kysymys, Orpo sanoo.

Luitteko Vapaavuoren lopullisen ratkaisun (olla pyrkimättä pormestariksi) lehdestä vai tiesittekö sen etukäteen?

– Kyllä hän informoi minua etukäteen.

Hyvissä ajoin?

– Riittävän hyvissä ajoin. Kuten sanoin, oltiin puhuttu aikaisemmin.

Kun Vapaavuori ilmoitti Helsingin Sanomissa, ettei hae pormestarina jatkokautta, lehti kysyi häneltä itseltään, aikooko hän vielä palata politiikkaan.

– Olen vahvasti hakeutumassa pois politiikasta enkä mitenkään ole valmistautumassa minkäänlaisiin vaaleihin. Mutta eihän koskaan elämässä pidä sanoa, että ei koskaan. Aika näyttää, Vapaavuori vastasi.

Kokoomus joutuu nyt kuumeisesti etsimään Helsinkiin pormestariehdokasta.

Kuinka vaikea tehtävä on löytää Stadiin nyt hyvä pormestariehdokas? Aika moni on sanonut ei.

– Kyllä me löydämme. Me löydämme hyvän ehdokkaan. Me olemme Stadin ykköspuolue ja olemme näiden vaalienkin jälkeen. Me hankimme ja löydämme hyvän ehdokkaan. Kestää vertailun takuuvarmasti, Orpo vastaa.

Onko nimi jo tiedossa?

– Ei ole vielä.

Orpo painottaa tässä yhteydessä, että asia on ensisijaisesti Helsingin piirin vastuulla.

– Mutta on selvää, että tämä on pääkaupunki ja siksi puoluejohto tukee sitä prosessia, Orpo kertoo.

Yksi kenties mahdollinen, kaikkien tuntema nimi on entinen pääministeri Alexander Stubb, joka nimitettiin Firenzessä sijaitsevan EU-yliopiston yksikönjohtajaksi ja professoriksi huhtikuussa.

Miltä Stubb kuulostaisi?

Orpo sanoo Stubbin olevan ”erittäin valovoimainen ja hyvä poliitikko” ja nimi, mutta korostaa ettei ota mihinkään yksittäisiin nimiin kantaa vielä tässä vaiheessa.