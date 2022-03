Petteri Orpo: ”Option lunastamisen aika on tullut”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo linjaa tuoreessa blogissaan puolueensa ulko- ja turvallisuuspoliittista ajattelua. DEMOKRAATTI Demokraatti

Orpon mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan on käynnistänyt suurimman muutoksen Euroopan turvallisuudessa sitten Neuvostoliiton romahduksen.

– Niin kauan kuin Putin johtaa Venäjää, aidolle liennytykselle idän ja lännen välillä ei ole edellytyksiä. Vaikka Suomi onkin pyrkinyt edesauttamaan rakentavaa suhdetta Venäjän ja lännen välille, sen aggressiivinen käytös ja lausunnot Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä osoittavat, miten naapurussuhteen perusteet voivat romahtaa nopeasti, Orpo kirjoitttaa.

Hänen mukaansa Venäjästä on tullut aiempaa selvemmin sotilaallinen uhka myös meille.

– Suomessa on nyt päätettävä, miten parhaiten takaamme turvallisuutemme ja ehkäisemme sotilaallisten kriisien muodostumista. Sotilaallinen liittoutuminen on yksi suurista kysymyksistä.

Orpo sanoo, että Suomen pysyminen sotilaallisten liittojen ulkopuolella ei ole automaattisesti turvallisuuspoliittista vakautta ylläpitävä tekijä.

– Venäjän hyökkäys Ukrainaan osoittaa, ettei Putin viime kädessä kunnioita valtioiden sotilaallista liittoutumattomuutta. Tarvittaessa syitä sodankäynnille muita vastaan voidaan keksiä jopa räikeisiin valheisiin perustuen. Ukrainan sota osoittaa myös Yhdysvaltain tuen rajat Natoon kuulumattomille maille.

Orpo sanoo, että Nato-optiosta puhuminen pysyvänä asiantilana ei ole enää uskottavaa.

– Option lunastus on aiemmin kytketty turvallisuusympäristömme nopeaan muuttumiseen tai siihen, että Venäjä näkee EU:n Naton kaltaisena vihollisena. Nyt molemmat näistä ovat toteutuneet, minkä lisäksi Venäjä on määritellyt Suomen koko EU:n kanssa itsensä kannalta vihamieliseksi maaksi. Myös lännen asetoimitukset tulkitaan Venäjällä vihamielisenä toimintana. Olemme siis yhä selvemmin osa Venäjän kokemaa viholliskuvaa ja tällaisessa kehityksessä Suomen kannattaisi ankkuroida itsensä vahvemmin osaksi läntisiä puolustusratkaisuja. Option lunastamisen aika on tullut.

Orpon mukaan Naton ulkopuolella pysymiselle olisi jatkossa löydettävä hyvin vahvat perusteet, jotta se olisi Suomen kannalta oikea ratkaisu.

– Paluu optiopolitiikkaan ei ole enää mahdollista. Käytännössä Suomella on edessään ”nyt tai ei koskaan” valinta jäsenyyden suhteen. Mikäli Suomi torjuu Nato-jäsenyyden Venäjän hyökkäyksen jälkeenkin, antaisi tämä väärän viestin Moskovaan. Passiivisuutemme voitaisiin pahimmillaan tulkita pelokkuutena. Tällaista mielikuvaa itsestämme emme halua ulospäin antaa eikä Suomen turvallisuuspoliittiseen asemaan ole nyt varaa jättää minkäänlaisia aukkoja tai tulkinnanvaraisuutta. Jos siis Suomi ei hae Nato-jäsenyyttä, päätökselle olisi esitettävä selkeät perustelut sekä näkemys vaihtoehtoisesta linjasta, joka jatkossa takaisi turvallisuutemme.

Kysymys Suomen Nato-jäsenyydestä tulee eduskuntaan lähiviikkoina, kun hallitus tuottaa selonteon turvallisuustilanteesta.

– Puolueet ovat tunnustaneet tosiasiat nyt laajalti – turvallisuusympäristö on muuttunut. Seuraava askel on aktiivinen toiminta. Muutos edellyttää jykeviä päätöksiä. Kokoomus haluaa, että nämä päätökset tullaan myös tekemään. Välitilaan emme voi jäädä. Selonteon ja parlamentaarisen prosessin pitää kokoomuksen mielestä johtaa esitykseen jäsenyydestä. Lopullisen päätöksen tekee eduskunta.

– Nato-jäsenyyden myötä mahdollinen hyökkääjä joutuisi ottamaan huomioon, että Suomen tukena olisi koko liittokunnan sotilaallinen voima ja viime kädessä ydinaseiden suoja. Tämän lisäksi Nato-jäsenyyden myötä Suomen mahdollisuudet vaikuttaa globaalin turvallisuuden kannalta tärkeisiin kysymyksiin kasvaisivat.

Orpo kirjoittaa kokoomuksen olevan valmis viemään Suomen Naton jäsenmaaksi.

– Ja tulemme ajamaan jäsenyyttä eduskunnassa. Ymmärrettävästi nopeasti muuttunut tilanne on asettanut monet puolueet uuden tilanteen eteen. Aikaa ja tilaa harkinnalle on annettava, mutta samalla on ymmärrettävä, ettei vallitsevassa tilanteessa voi myöskään odottaa liian pitkään. Historia osoittaa, miten tärkeää on osata tarttua eteen avautuviin tilanteisiin määrätietoisesti ja oikea-aikaisesti.

Orpon mukaan kaikkein parasta olisi, mikäli ratkaisu tehtäisiin samaan aikaan Ruotsin kanssa.

Suomen entinen pääministeri Alexander Stubb (kok.) on arvioi Dagens industrin haastattelussa, että Suomen Nato-hakemus tapahtuu lähiaikoina. Asiasta kertoi Suomessa ensimmäisenä Uusi Suomi.