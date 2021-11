Petteri Orpo: ”Pitäisi olla mahdollisuus lopettaa väliaikaisesti turvapaikkahakemusten vastaanottaminen”

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman on yhdessä 16 muun kokoomusedustajan kanssa jättänuyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen, jonka mukaan Suomen tulisi säätää lakiin mahdollisuus sulkea raja tilapäisesti turvapaikanhaulta. Johannes Ijäs Demokraatti

Asiaa on kommentoinut myös kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.

Orpo sanoi Demokraatille tänään kokoomuksen aluevaaliohjelman julkistamisen yhteydessä, että hybridivaikuttamista ja kansallisen turvallisuuden vaarantaviin laajamittaisen maahantulon tilanteisiin pitää saada Suomen lainsäädäntöön työväline, jolla ”pitäisi olla mahdollisuus lopettaa väliaikaisesti turvapaikkahakemusten vastaanottaminen”.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on sanonut, että Suomi voisi tarvittaessa sulkea rajansa nykyisen lainsäädännön nojalla, jos sitä kohtaisi vastaava tilanne kuin parhaillaan Valko-Venäjän ja EU-maiden rajoilla.

– Se ei riitä. Raja-asemia voidaan sulkea, mutta se ei estä turvapaikkojen hakemista. Se työväline lainsäädännöstä puuttuu. Lähtisin siitä, että se on valmiuslaki, joka pitäisi avata. Se kestää aikansa. En ole nähnyt, että olisi mitään tapahtunut, Orpo sanoo.

Hallitus valmistelee parhaillaan laajamittaiseen maahantuloon varautumista koskevat lakimuutoksia.

Oikeusministeriöstä on myös kerrottu valmistelevan valmiuslain uudistamista ja sisäministeriö haluaa, että siinä otettaisiin huomioon myös laajamittainen maahantulo.

”Ei ole todellakaan kovin helppo lupaus.”

Keskustan aluevaaliteemana on se, että jokaisessa kunnassa olisi vähintään yksi terveysasema. Kun kokoomus julkisti tänään aluevaaliteemojaan, Petteri Orpo muistutti, ettei tänäkään päivänä näin ole, mutta jokaisessa kunnassa on kuitenkin ainakin joitakin sote-palveluita.

– Se ei ole todellakaan kovin helppo lupaus, hän sanoo keskustan vaaliteemasta ja muistuttaa muun muassa, kuinka vaikea lääkäreitä on saada joka kuntaan.

Sen kysymyksen tai tulkinnan Orpo kuitenkin kiertää, että kokoomus olisi sillä kannalla, että joka kunnassa ei sote-keskusta voi olla.

– Hyvinvointialueet ovat sitä varten, että ne ratkaisevat palveluverkon. Pyritään mahdollisimman kattavaan ja ennen kaikkea tarkoituksenmukaiseen palveluverkkoon. Joka kunnassa aivan varmasti on sote- ja pelastusalan palveluita, mutta hyvinvointialue päättää. En halua julistaa tuollaisia, vaikka sitä kuinka kilpailijat haluaisivat, Orpo vastaa.

Orpon mukaan kullekin alueelle järjestetään palveluita rahojen, järkevyyden ja mahdollisuuksien puitteissa.

Hoitajien palkkauksesta on tulossa kuuma keskustelunaihe keväällä ja varmasti jo ennen aluevaaleja.

Kuten aiemminkin, Orpo toteaa tähän, että asiat ratkaistaan työmarkkinapöydässä.

– Heillä on paras osaaminen. Siellä varmasti tiedetään hoitajapula ja työn vaatimus ja raskaus. Toisella puolella ovat julkisen talouden rajoitteet. Siihen haetaan (työmarkkinapöydässä) parasta ratkaisua. Siihen täytyy luottaa, että ratkaisu löytyy. Uskon, että löytyy, Orpo kommentoi.

”Emme kuitenkaan missään nimessä haluta tässä kohtaa lähteä repimään tätä hallintomallia auki.”

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Valtonen totesi kokoomuksen aluevaalitilaisuudessa, että Suomessa on 10 vuoden päästä ainoastaan kolme maakuntaa, jotka kasvavat eli joissa syntyy enemmän lapsia kuin ihmisiä kuolee.

– Se kertoo siitä, että varmaankaan tämä maakunta- tai aluejako ei tule olemaan tästä ikuisuuteen tällainen, hän sanoi.

Demokraatti kysyi tarkennuksia Valtosen kommentteihin:

Tuleeko siis maakuntia, jotka menevät nopeasti konkurssiin?

– Aika vaikea nähdä, että maakunta varsinaisesti menee konkurssiin tällä rahoitusmallilla. Meillähän on kuitenkin valtio, joka sitten viime kädessä maksaa jokaisen hyvinvointialueen menot myös tapauksessa, jossa budjetoitu rahamäärä ei riitä. Mutta en pitäisi poissuljettuna sitä, että joskus tulevaisuudessa joudutaan arvioimaan aluejakoa uudelleen sen mukaan, mikä meidän väestökehitys on.

Miten ennakoitte, mikä olisi kestävä hyvinvointialueiden määrä?

– Tämä keskusteluhan on periaatteessa käyty tässä jo vuosien aikana. Kyllähän se asiantuntijoiden ehkä sellainen tavoitemäärä on ollut ehkä sanotaan viisi. Me nyt emme kuitenkaan missään nimessä haluta tässä kohtaa lähteä repimään tätä hallintomallia auki. Nyt tämä on tällä hallituksella päätetty ja me äänestimme sitä vastaan. Me emme olisi tätä ratkaisua tehneet, mutta se mitä tulevaisuudessa tapahtuu on sitten asia erikseen.

Eli tarkoitatteko sitä, että kokoomus mahdollisesti olisi valmis vähentämään alueiden määriä tulevaisuudessa?

– Me olemme sitä mieltä, että tulevaisuudessa pitää katsoa tai seurata, miten tämä nyt lähtee – ei pelkästään muutoskustannukset vaan lähinnä pysyvät menot sekä asiakkaiden ja potilaiden palveluiden kannalta tarkoituksenmukaisuus eli miten saadaan mahdollisimman hyvää hoitoa ja kustannustehokkaasti. On päivänselvää, että tämäkään malli ei tule jäämään ikuiseksi.

Uskotteko, että mikäli kokoomus on ensi kaudella hallitusvastuussa, jo silloin joudutaan tarkastelemaan maakuntien määrää?

– Pitäisin aika ennenaikaisena – puolentoista vuoden päästä on eduskuntavaalit – lähteä sitä tekemään. Kyllä tässä pitää antaa nyt ihmisille työrauha, niille jotka kentällä tätä työtä tekevät ja ovat suoraan asiakasvastuussa ja toisaalta niille jotka uuden hallinnon kanssa työtään tekevät. Tulevaisuus on asia erikseen. Mutta puhun nyt todella pidemmästä tulevaisuudesta, en lähivuosista.