Petteri Orpo tapasi työmarkkinajohtajia muttei luvannut perua päätöksiä: ”Ei me käyty neuvottelua”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo, ettei hallitus ole perumassa sosiaaliturvan tai esimerkiksi ansiosidonnaisen leikkauksia. Rane Aunimo Demokraatti

Orpo tapasi tänään työmarkkinajohtajia virka-asunnollaan Kesärannassa. Orpo oli kutsunut paikalle palkansaajapuolelta keskusjärjestöjen puheenjohtajat: SAK:n Jarkko Elorannan, toimihenkilöiden STTK:n Antti Palolan ja korkeakoulutettujen Akavan Maria Löfgrenin. Työnantajia edustivat Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien KT:n toimitusjohtaja Markku Jalonen.

Orpo kommentoi tapaamisen jälkeen medialle, että keskustelijat jakavat sinänsä tilannekuvan. Keinoista onkin sitten erimielisyyttä, mistä myös SAK:n ja sen liittojen käynnistämät työtaistelutoimet kielivät.

– Hallitusohjelma lähtee siitä, että meidän on meidän on saavutettava korkeampi työllisyysaste ja meillä on hallitusohjelmassa keinojen kokonaisuus, jolla siihen pyritään. Meillä on ensimmäiset lakiuudistukset tällä hetkellä työryhmävaiheessa ja kuten tunnettua, näistä on ristiriitoja, Orpo sanoi.

Orpo korosti, että työryhmätyöskentely tulee olla aitoa kunkin lakihankkeen osalta. Tällä pääministeri halusi vastata arvosteluun, jota työntekijäpuoli on esittänyt, ettei todellisia neuvotteluja itse asiassa käydä.

– En näe estettä myöskään sille, etteivätkö työmarkkinajärjestöt voisi tuoda muitakin työelämään liittyviä uudistuksia käsittelyyn, Orpo vakuutti.

ORPOLTA kysyttiin suoraan, antoiko hän signaaleja siitä, että hallitus voisi perua joitakin päätöksiä tai toimia.

– Ei me käyty neuvottelua asioista, mutta se mitä aikaisemmin sanoin, täytyy huolehtia siitä, että työryhmätyöskentely kunkin lakihankkeen ympärillä on aitoa ja siellä työmarkkinajärjestöjen osaaminen näissä työelämäkysymyksissä kuullaan ja otetaan huomioon valmisteluissa.

Sosiaaliturvan leikkauksista ja ansisidonnaisen porrastuksesta Orpo puolestaan totesi, että hallitus on sitoutunut ohjelmaansa ja se on kokonaisuus.

– Hallituksen ohjelman ytimessä on työn linja. Meillä kaikki toimet tähtäävät siihen, että työn tekeminen kannattaa. Puramme kannustinloukkuja, me tehdään työn vastaanottamisesta kannattavampaa, me tehdään uudistuksia, joilla rohkaistaan työnantajaa, yrittäjää palkkaamaan ihmisiä. Tämä on kaikkein tärkein elementti.

– Totta kai meidän täytyy myös julkista taloutta tasapainottaa säästöillä, joilla on oma osuutensa tässä.

TYÖNTEKIJÄPUOLI ei jakanut tapaamisen jälkeenkään pääministerin käsitystä neuvottelujen aitoudesta tai mahdollisuudesta tehdä omia esityksiä työryhmissä.

– Meidän mielestämme se ei ole tasapuolinen kenttä näiden esitysten tekemiseen ja meidän yhteinen viesti on, että tällainen prosessi, jossa tasapuoliselta pohjalta lähdettäisiin liikkeelle ja samalla myös jarrutettaisiin työryhmissä nyt käynnissä olevia uudistuksia, niin silloin ehkä voisi olla mahdollista synnyttää tasapuolisempi näkökulma, miten uudistuksia viedään, SAK:n puheenjohtaja Eloranta sanoi.

Akavan Löfgren huomautti, että avaimet jäivät pääministerin taskuun.

– Jonkinlainen kokonaistarkastelu tarvittaisiin, että voisimme arvioida, että saadaanko niitä asioita läpi, jotka ovat palkansaajille tärkeitä.

STTK:n Palola totesi keskustelun sinänsä olleen tänään avointa ja suoraa.

– Pääministeri totesi, että ottaa asiamme tietysti vastaan, mutta esimerkiksi oma järjestöni on tehnyt omat päätöksensä ja pitäydymme niiden takana. Tärkeintä on kuitenkin, että avoin hyvä keskusteluyhteys säilyy, mutta sitä pitää kysyä pääministeriltä, miten meidän viesti meni perille.

TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN tapaamisessa oli esillä myös tuleva eläkeuudistus, jonka tavoite on vahvistaa julkista taloutta 0,4 prosenttiyksikköä bkt:sta ja euroissa noin yhden miljardin verran.

– On tärkeää, että eläkejärjestelmän kestävyys on lähtökohtana ja myös se, että kaikki keinot ovat pöydällä. Meillä on mahdollisuus lähteä tarkastelemaan tätä kaksikantaisesti. Se on erittäin hyvä myös, Löfgren kommentoi.

– (Kaikki keinot) tarkoittaa sitä, ettei ole näin, että nyt hallituksen taholta asetettaisiin rajoja sille, mistä asioista me keskustelemme ja neuvottelemme.

Tulehtunut työmarkkinatilanne voi kuitenkin vaikuttaa myös eläkeneuvotteluihin.

– Pääministerillekin totesimme, että totta kai yleinen tilanne vaikuttaa myös siihen, että missä tunnelmissa mennään eläkeneuvotteluihin, SAK:n Eloranta totesi.