Petteri Orpo: “Tästä tulee vaikeaa”

Nyt alkaa hallituksen ensimmäinen julkisen talouden kehysriihi ja tästä tulee vaikeaa. Meidän täytyy saada Suomen talous vakautettua ja velkaantuminen taittumaan.

Näillä sanoin kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) aloitti mediatilaisuuden ennen tänään kokoontuvaa hallituksen kehysriihtä.

Jos toimia tehtäisi, olisi Orpon mukaan uhka, että Suomen talous lähtee voimakkaaseen luisuun, joka uhkaisi merkittävällä tavalla hyvinvointiyhteiskuntaa.

Hallitus etsii riihessä noin kolmen miljardin euron lisäsopeutustoimenpiteitä. Työtä on jo ehditty pohjustaa pitkälle erillisessä hallituspuolueiden työryhmässä.

Orpon sanoi, että hallitus on toiminut valmistelussa hyvin ja hän uskoo, että ratkaisut löytyvät. Kyse ei ole vain sopeuttamista vaan myös kasvutoimiin keskitytään.

Pääministeri sanoi, että iso kuva ja päälinjat on jo sovittu. On kuitenkin vielä hiottavia yksityiskohtia.

Vielä tänään riihestä ei tule Orpon mukaan valmista. Jouduttaneen siis odottamaan huomiseen.

PERUSSUOMALAISTEN puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) luonnehti kehysriihtä poikkeukselliseksi. Julkisen talouden suunnitelman ja kehysten lisäksi pöydällä ovat lisäsopeutustoimet. Hän sanoi, että kaksi päivää tarvitaan.

Riihessä käydään läpi tänään myös talouden yleinen kuva ja se, miltä tilanne näyttää sen jälkeen, kun lisätoimista on päätetty esimerkiksi EU:n alijäämämenettelyn joutumisen uhkaan liittyen.

RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson kuvasi Suomen talouden tilannetta erittäin haastavaksi. Hänkin sanoi, että tarvitaan enemmän kuin yksi päivä, kun etsitään kolmen miljardin sopeuttamistoimia.

Henrikssonin mukaan hallituksella on sama tilannekuva. Edessä on todella kipeitä päätöksiä. Hän muistutti, että tarvitaan säästöjen ohella myös kasvupakettia.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah sanoi, että hallituksen pyrkimyksenä on etsiä mahdollisimman oikeudenmukaisia talouden tasapainotuskeinoja. Hallitusohjelman keskeisistä linjauksista halutaan pitää kiinni.

KYSYTTÄESSÄ Turun tunnin junasta, pääministeri Petteri Orpo totesi, että hallitusohjelman mukaiset infrainvestoinnit ja niiden valmistelu sekä toteuttaminen jatkuvat.

– Turun junasta tai Länsiradasta on tarkoitus toteuttaa Espoo-Lohja-välinen rataosuus – ei koko väliä, vaan se on pitkän aikavälin kokonaisuus. Hallitus keskittyy tähän Länsi-Uudenmaan osalta aivan keskeiseen infrahankkeeseen tämän yhteysvälin osalta. Pidän sitä kasvutoimena, Orpo sanoi medialle.

Kun Petteri Orpolta kysyttiin, ovatko myös suurituloiset nyt toimien kohteena esimerkiksi verotuksen kiristämisen kautta, hän sanoi, että nyt haetaan sitä, että mahdollisimman moni, kaikki osallistuvat.

– Mitä useampi on, johon kolmen miljardin sopeutustoimet osuvat, silloin se on yhtä kohti vähemmän. Tällaisia ratkaisuja me tässä olemme hakemassa.

Eläkkeisiin puuttumisesta Orpo toisti jälleen, että siinä ei ole ollut mitään riitaa.

– Sekin on ollut vaikea kokonaisuus, josta on käyty neuvotteluja. Mutta käsittääkseni meillä on ollut hallituksen sisällä jo pidemmän aikaa aika yhtenäinen sävel, miten tässä asiassa liikutaan.

Udeltaessa yritystukiin puuttumisesta valtiovarainministeri Riikka Purra vastasi vain, että kaikki suunnat on perattu.