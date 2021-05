Petteri Orpo väläytti hallitukseen menoa perussuomalaisten kanssa – nyt tulee Jussi Halla-ahon vastaus

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo väläytti hallitukseen menoa perussuomalaisten kanssa viime viikolla. Orpon mukaan se kuitenkin edellyttää perussuomalaisilta halua yhteistyöhön ja kykyä kompromisseihin esimerkiksi EU-politiikassa. Rane Aunimo Demokraatti

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon vastaus flirttiin saatiin tänään.

– Me kuuntelemme kyllä, emmekä suhtaudu näihin avauksiin ylimielisesti tai pilkallisesti. Puheenjohtaja Orpo piti viikko sitten kokoomuksen puoluevaltuustossa puheen, jossa hän asetti yhteistyölle reunaehtoja. En pidä viisaana tällaisten reunaehtojen naulaamista julkisuuden kautta, koska silloin niistä tulee arvovaltakysymyksiä. Toisaalta ymmärrän, että Orpo puhui myös kotiyleisölle ja pyrki rauhoittelemaan oman puolueensa viherliberaalia laitaa, jolle vasemmistoliittokin on mieluisampi kumppani kuin perussuomalaiset. Haluan joka tapauksessa vastata Orpolle tässä, Halla-aho sanoi omassa puheessaan perussuomalaisten puoluevaltuustolle.

– Me ymmärrämme kompromissien välttämättömyyden ja olemme niihin valmiita. Meille ei kuitenkaan riitä vastineeksi se, että saamme armollisesti olla mukana hallituksessa. Jos me tulemme vastaan toiselle osapuolelle tärkeässä asiakysymyksessä, toisen osapuolen on tultava meitä vastaan meille tärkeässä asiakysymyksessä. Yhteistyötä pohdittaessa itse kunkin on myös syytä miettiä omia prioriteetteja. Punavihreiden kaverina voi edistää maahanmuuttoa ja EU-fantsuttelua mutta ei hillitä kestävyysvajetta ja velkaantumista, lisätä työllisyyttä ja kilpailukykyä tai keventää veroja. Meidän kaverinamme taas ei voi edistää maahanmuuttoa ja EU-fantsuttelua, mutta meidän kanssamme voi tehdä yhtä ja toista järkevää. Kaikkea ei voi saada. Jos haluaa kaiken, ei yleensä saa mitään.

Halla-ahon mukaan moni kysyy, miksi Suomessa on punavihreä hallitus, vaikka eduskunnassa ei ole punavihreää enemmistöä.

– Vastaus on hyvin yksinkertainen: siksi, että punavihreälle hallitukselle ei ole vaihtoehtoja. Hallitus haluaa säilyttää tämän asiaintilan, ja siksi sieltä älähdetään heti, jos keskustasta tai kokoomuksesta joku avaa yhteistyömahdollisuuksia perussuomalaisten suuntaan. Punavihreä hallitus on turvassa niin kauan kuin kaikki puolueet saadaan pitämään hajurakoa meihin. Naapurimaa Ruotsi on ollut tässä samassa pattitilanteessa vuosia.

Halla-ahon mukaan asetelma ymmärretään keskustassa ja kokoomuksessa.

– Ne voivat kyllä päästä mukaan erilaisiin hallituskokoonpanoihin ilman perussuomalaisiakin, mutta vain sellaisiin, joissa niille on tarjolla punavihreän politiikan tukimiehen rooli. Jos ne haluavat tervehdyttää julkista taloutta tai edistää suomalaisten yritysten asemaa tai puolustaa alueiden elinvoimaa, ne tarvitsevat perussuomalaisia. Tämä on poliittinen realiteetti tämän päivän Suomessa.