Petteri Orpo venyneistä hallitusneuvotteluista: ”Ei niin sanotusti tunnu missään, vaikka siinä menisi hetki, kunhan tulee valmista”

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) sanoo, että hallitusneuvottelut ottavat vielä aikaa, mutta hän ei omien sanojensa mukaan välitä siitä, kuinka kauan neuvottelut vievät, kunhan valmista tulee.

Talous ja ylipäänsä talouden raamit ovat keskeiset kysymykset jäljellä.

– Talouspöydässä on veroratkaisun viimeistely, joka on tietenkin valtavan iso kokonaisuus, mutta siinäkin on nyt pohjatyöt tehty. On ratkaisupäivien aika.

Myös sotessa on Orpon mukaan päästy pitkälle 1,5 miljardin säästön etsinnässä. Työllisyysratkaisuihin etsitään myös lopullisia linjauksia.

– Kaikki on mahdollista sujuvallakin aikataululla, mutta se vaatii sitä, että jokaisella puolueella pitää myös olla joustoa ja kykyä kompromisseihin. Tällaiset neuvottelut tiivistyvät aina siihen, että sitten kun on vielä ne vaikeimmat, sitten vain pitää ratkoa. Sellaista vaihtoehtoa ei ole, ettei ratkottaisi. Varsinkin, jos todella paljon on valmiina, että sitten se jäisi jotenkin siitä kiinni. Usko on vahva, että tästä maaliin mennään. Tällä viikolla painetaan niin pitkälle kuin pystytään.

Orpo sanoo, että neuvottelut voivat mennä vielä ensi viikonlopun yli, mutta sitten voisi olla näkymää neuvottelujen loppumiseen. Hän kommentoi kysymystä, miksi neuvottelut ovat jo venyneet näin pitkiksi.

– Meillä on erilaisia puolueita, me tiedämme, että aika on muuttunut, puolueet ovat muuttuneet, poliittinen kulttuuri on muuttunut. Sen lisäksi me olemme eläneet äärettömän vaikeaa aikaa. Suomen ongelmat ovat poikkeuksellisen suuria, velkaantuminen, sosiaali- ja terveyspalvelujen kriisi, Ukrainassa Venäjän hyökkäyssota, ilmastonmuutos, meillä on todella isoja haasteita.

Orpon mukaan kyse ei ole nopeuskilpailusta.

– Minulle on yksi ja sama, kestääkö tämä pisimpään sitten 70-luvun tai milloin… Minulle on tärkeintä se, että me saamme hyvän ohjelman ja luottamuksen. Se ottaa sen ajan minkä se ottaa. Ei niin sanotusti tunnu missään, vaikka siinä menisi hetki, kunhan tulee valmista ja sen eteen tehdään kaikki, että valmista tulee.

Orpon mukaan monessa pöydässä ollaan lähellä maalia, mutta viimeinen silaus puuttuu siihen asti, kunnes on viimeinen varmuus siitä, minkä talousraami kullekin sektorille sallii.

Orpo kuitenkin sanoi, että tällä viikolla pitää päästä eteenpäin kunnolla.

– Nyt oikeasti haluan saada tuloksia aikaan ja edellytän kaikilta puolueilta kykyä ratkoa asioita.

KRISTILLISDEMOKRAATTIEN puheenjohtaja Sari Essayah luonnehti tulevaa viikkoa toteamalla, että asiat vähenevät, mutta vaikeusaste ainakin osissa asioita kasvaa.

Hän vihjaisi, että neuvottelupöydissä on myös asioita, joita kristillisdemokraatit ei ole valmis edistämään.

- Niitä voidaan jälkikäteen katsoa, mitä sieltä löytyy ja millä tavalla se kädenjälki näkyy hallitusohjelmassa. Jokaisella puolueella on asioita, joita halutaan edistää, ja niitä, joita ei ehdottomasti haluta edistää.

Kristillisdemokraateilla ei ollut kynnyskysymyksiä hallitustunnusteluvaiheessa.

RKP:n puheenjohtajaja Anna-Maja Henriksson osallistuu tänään puheenjohtajapöytään etänä eikä tule lainkaan Säätytalolle.