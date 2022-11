Petteri Orpon nopea kommentti kuvastaa hyvin, kuinka tärkeää on säilyttää maltti sotauutisten keskellä

Eilen illalla monen iltateet läikkyivät syliin, kun ensimmäiset uutiset ohjusten iskeytymisestä Puolaan lähellä Ukrainan rajaa ilmestyivät. Rane Aunimo Demokraatti

Varmaa tietoa ei ollut kellään, mutta moni suomalainen poliitikkokin oli jo päättänyt, mitä tapahtui. Venäjä iski Nato-maahan ja olemme kolmannen maailmansodan kynnyksellä.

– Venäjä pelaa vaarallista peliä iskemällä Puolaan. Tilanne arvioitava läpi huolellisesti. Suomen on joka tapauksessa jatkettava vahvaa aseapuaan Ukrainalle ja vaadittava tätä myös muilta liittolaisilta.

Kokoomuksen puheenjohtajan ja mahdollisesti tulevan pääministerin Petteri Orpon twiitti tiistai-iltana puoliltaöin ei vanhentunut hyvin, vaikkei ollut edes pahimmasta päästä. Silti tämän päivän aikana on alkanut näyttää yhä todennäköisemmältä, että Puolassa kuolemat aiheuttanut ohjus tuli todennäköisesti Ukrainan omasta ilmapuolustuksesta.

Asian ovat sanoneet ääneen niin Yhdysvaltain presidentti Joe Biden, Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kuin Puolan presidentti Andrzej Duda, jonka mukaan ohjus ei luultavasti ollut tahallinen hyökkäys Puolaa vastaan.

TEKEVÄLLE sattuu ja myös gallup-johtajalle, mutta tarkkana pitää olla. Ei ole kenenkään etu olettaa jotain, josta ei tiedä ja vielä sanoa se julki.

Tämän myönsi Petteri Orpo käytännössä itsekin.

– Uusimpien tietojen mukaan mahdollista on, että kyse on ollut Ukrainan ilmatorjuntaohjuksesta ja Venäjän ohjusten torjumisyrityksestä. Ohjusiskut Ukrainan ja Puolan raja-alueille osoittavat, että Venäjän sota läikkyy yli. Vastuu holtittomasta sodankäynnistä on Venäjän, Orpo kirjoitti tänään Twitterissä.

Myös Suomen presidentti Sauli Niinistö kommentoi tapausta tänään lehdistötilaisuudessa sanomalla, että nyt on esitetty arvioita lentoradoista, jotka antaisivat viitteitä siihen, että ohjus ei ole tullut Venäjän alueelta.

– Väistämättä eilisillan tunnelmista tulee mieleen se erinomaisen hyvä asia, että pää säilyi kylmänä ainakin useimmilla kommentaattoreilla, Niinistö muistutti osuvasti.

Varsinainen syyllinen kuolemiin myös Puolan puolella on tietysti raakaa hyökkäyssotaa käyvä Venäjä. Siinä mielessä Orpokin toki on oikeassa, mutta sanansa kannattaa silti valita tarkemmin.

Edelleenkään emme tiedä varmasti, mistä Puolan ohjuksessa oli kyse.