Pfizerin koronarokote hyväksyttiin 12-vuotiaille

Euroopan lääkevirasto (EMA) hyväksyi perjantaina Pfizerin ja Biontechin koronarokotteen 12–15-vuotiaille. Kyse on ensimmäisestä tämänikäisille hyväksytystä koronarokotteesta EU:ssa.

Saksa ilmoitti torstaina aloittavansa 12–15-vuotiaiden lasten koronarokotukset 7. kesäkuuta. Yhdysvalloissa ja Kanadassa 12–15-vuotiaiden rokottaminen on aloitettu jo aiemmin.

– Kuten oli ennakoitu, EMA:n lääkevalmistekomitea on tänään hyväksynyt Pfizerin ja Biontechin rokotteen käytön nuorilla 12–15-vuotiailla, sanoi EMA:n rokoteosaston (CHMP) johtaja Marco Cavaleri toimittajille perjantaina.

Yleisimmät rokotuksen sivuvaikutukset ovat EMA:n mukaan 12–15-vuotiailla samanlaisia kuin muillakin. CHMP kertoi, että tutkimuksen suppeasta 12–15-vuotiaiden määrästä johtuen heillä ei tutkimuksessa havaittu harvinaisia sivuvaikutuksia.

CHMP totesi, että EMA:n lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea (PRAC) on arvioimassa hyvin harvinaisia sydänlihastulehdus- ja sydänpussintulehdustapauksia, joita on ilmennyt Pfizerin ja Biontechin rokotteen käytön jälkeen. Näitä on ollut pääasiassa alle 30-vuotiailla ihmisillä. Tällä hetkellä ei ole merkkejä siitä, että tapaukset johtuisivat rokotteesta. EMA sanoo tiedotteessaan seuraavansa tätä asiaa.