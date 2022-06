Pidetään kaikki mukana myös digimaailmassa

Tämän vuoden alussa toteutui pitkäaikainen tavoitteemme: nyt meillä on vanhusasiavaltuutettu. Hienoa. On kunnia-asia, että yhteiskunnassamme pidetään huolta ikäihmisistämme. Valtuutetun viran perustaminen on yksi tapa saada näkyviin ja ratkaistavaksi ikäihmisille tärkeitä kysymyksiä.