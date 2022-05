”Pienen maan suurin voima on yksimielisyys” – SDP:n Eloranta tietää, miten äänestää

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.) Nato-päätöstä tehtäessä tärkein perustelu on Suomen ja suomalaisten turvallisuus.

– Liittymällä Natoon Suomi vahvistaa omaa turvallisuuttaan. Tästä syystä tulen myös itse äänestämään Natoon liittymisen puolesta, hän kertoo tiedotteessa.

Eduskunta on tänään aloittanut keskustelunsa valtioneuvoston esityksestä hakea Pohjois-Atlantin liiton jäsenyyttä.

Eloranta pitää tärkeänä, että keskustelulle on annettu aikaa.

– Olen itsekin saanut paljon yhteydenottoja kansalaisten näkemyksistä asiaan. On tärkeää, että näin suuressa ja kauaskantoisessa asiassa me suomalaiset olemme laajasti yksimielisiä. Suomi toimii yhdessä. Pienen maan suurin voima on yksimielisyys.