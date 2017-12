Pietarilaisessa supermarketissa räjähti – useita loukkaantuneita

Brittimediassa on viime päivinä uutisoitu laajasti, että The Beatles-yhtyeen rumpalina maailmanmaineeseen noussut Ringo Starr voi hyvin pian käyttää virallisissa yhteyksissä nimeä Sir Richard Starkey.

Usampikin lehti on lähteisiinsä vedoten kertonut lukijoilleen, että kuningattaren arvonimilistalta löytyy nyt 77-vuotiaan Ringon nimi. Tunnustus annetaan saavutuksista musiikin ja hyväntekeväisyyden alueilla.

Viralliset nimilistat julkaistaan vuodenvaihteessa.

Köyhiin oloihin sota-ajan Liverpoolissa 7.7.1940 syntyneen muusikon oikea nimi on Richard Starkey. Jo nuorena näyttäviin sormuksiin viehtyneenä rumpalina hän alkoi käyttää taiteilijanimeä Ringo Starr.

Ritariksi lyönti tuo Ringon takaisin Buckinghamin palatsiin yli 50 vuotta sen jälkeeen, kun kuningatar Elisabet jakoi The Beatlesille kunniamerkit samassa paikassa Lontoossa.

Yhtyeen neljä jäsentä vastaanottivat MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire) -arvonimen ja kunniamerkin vuonna 1965. Se oli ennenkuulumatonta, koska kyse oli ”vain” popmuusikoista. Osa saman MBE-kunniamerkin kantajista äityi tuolloin protestoimaan Liverpoolin nelikon huomioimista.

Vuonna 1969 John Lennon palautti oman MBE:nsa poliittisena protestina. Syyksi hän mainitsi Englannin sotkeutumisen verisiin sotiin Vietnamissa ja Biafrassa.

Vuonna 1997 aateloitu Paul McCartney, 75, on tyytyväinen Ringo-uutisesta. Macca on todennut useammin kuin kerran, että Ringo on ”Sirinsä” ansainnut ja asiassa olisi toimittava niin kauan kuin aikaa on.

Kuusi vuotta sitten McCartney antoi New Musical Express -lehdelle haastattelun, jossa hän suoraan vinkkasi kuningattaren suuntaan: – Look, love, Sir Richard Starkey. Mielestäni on jo sen aika, hän totesi.

Brittilehtien mukaan Ringo on otettu ja ilahtunut osakseen tulevasta kunniasta.

Ringo Starr on tulossa All Star Bandinsä kanssa Helsinkiin keikalle ensi kesänä.

Keskiajan ritarilaitoksesta alkunsa saanut ritarinarvo ei ole Britanniassa perinnöllinen, ja sen kantajasta käytetään puhuttelua Sir. Naispuolinen vastaava puhuttelu on Dame, mutta sitä käytetään vain tiettyjen ritarikuntien jäsenistä.

Ritarinarvon saavat tyypillisesti muun muassa ylimmät juristit ja tärkeät virkamiehet – sekä eri elämänaloilla, nykyisin myös populaarikulttuurissa menestyneet kansalaiset. Esimerkiksi muusikot Elton John ja Mick Jagger, laulaja Vera Lynn, jalkapallovalmentaja Alex Ferguson ja näyttelijä Sean Connery on aateloitu.

Ritarin arvon saaneita puhutellaan koko nimellä tai etunimellä, mutta ei koskaan pelkällä sukunimellä, esimerkiksi Sir Paul McCartney tai Sir Paul, mutta ei Sir McCartney.

Beatlesin jäsenistä John Lennon kuoli väkivaltaisesti 1980, ja yhtyeen kitaristi George Harrison menehtyi syöpään loppuvuodesta 2001.

Eläessään he olisivat epäilemättä saaneet saman tunnustuksen, joka Paulilla on ollut jo parikymmentä vuotta ja joka Ringon kohdalla on nyt enää viimeistä sinettiä vailla.