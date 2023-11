Piia Eloa esitetään eurovaaliehdokkaaksi

Varsinais-Suomen SDP päätti eilisessä piirikokouksessaan esittää EU-vaaliehdokkaaksi SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja, apulaispormestari Piia Eloa. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Haluan olla korostamassa eurooppalaista vastuuta osaamisesta. Osaaminen on perusta, jolla luomme hyvinvointia, lisäämme osallisuutta ja löydämme ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin, onpa kyse sitten ilmastonmuutoksen torjunnasta tai työvoimapulaan vastaamisesta, Piia Elo totesi tiedotteen mukaan piirikokouspuheessaan.

Turkulainen Piia Elo on 45-vuotias kaupunginvaltuutettu ja on vuodesta 2021 toiminut Turun apulaispormestarina. SDP:n puoluekokouksessa syyskuussa hänet valittiin puoluevaltuuston puheenjohtajaksi.

– Euroopan Unionissa on vahvasti toimittava taloudellisen, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen varmistamiseksi. Näiden eteen on toimittava erityisesti myös aikana, jolloin kriisit koettelevat Eurooppaa ja koko maailmaa. Nyt on otettava entistä vahvempi rooli yhteisten arvojen puolustamisessa, puolustettava demokratiaa, ihmisoikeuksia ja kestävää kasvua ja edistettävä rauhaan pyrkivää maailmaa. Haluan olla mukana tässä työssä asettumalla ehdolle Euroopan parlamentin vaaleissa, Piia Elo sanoi.

Elo totesi myös, että Euroopalla on yhä opittavaa pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta.

– Me sosialidemokraatit olemme vahvasti työskennelleet sen puolesta, että Euroopan unionissa köyhyyden ja eriarvoisuuden poistaminen ovat osana vastuullista talouspolitiikkaa, osana vastuullista unionia. Haluan olla myös korostamassa eurooppalaista vastuuta osaamisesta.

Virallisesti EU-vaaliehdokkuuden vahvistaa SDP:n puoluehallitus.