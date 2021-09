Pikaruoka-alan työolot puhuttavat – PAMin pikalinjalle tulee soittoja ”tasaista tahtia”

Hesburgerin työolot ovat nousseet otsikoihin. Kaksitoista Hesburgerin nykyistä ja entistä työntekijää kertoi Ylelle pikaruokaketjun henkilöstön huonosta kohtelusta. Johannes Ijäs Demokraatti

Hesburgerin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Heikki Salmela on kertonut, että asiat selvitetään. Hän on myös pyytänyt anteeksi.

Viime viikolla Palvelualojen ammattiliiton puheenjohta Annika Rönni-Sällinen lähestyi Salmelaa avoimella kirjeellä ja kysyi, kuinka yritys aikoo puuttua työntekijöiden esille nostamiin ongelmiin. Kirjeeseen Salmeltalta saatu vastaus ei kuitenkaan vakuuttanut Rönni-Sällistä.

PAMista kerrottiin, että julkisen keskustelun johdosta PAMiin on tullut yhteydenottoja sekä Hesburgerin että muiden pikaruokaketjujen työpaikoilta.

PAM aloitti laajemmin pikaruoka-alan tehostetut toimenpiteet maanantaina 6.9. avatun pikalinjansa kautta. Linjalla alan työntekijä voi esimerkiksi kertoa kokemuksistaan ja ongelmistaan palkoissa, työvuoroissa, työturvallisuudessa, työhyvinvoinnissa tai kohtelustaan.

Soittaminen linjaan on mahdollista kaikille pikaruokaravintoloissa työskenteleville riippumatta työpaikasta tai ammattiliiton jäsenyydestä. Jokaisen kanssa käydään tilanne henkilökohtaisesti läpi ja asioita luvataan ratkoa.

Linja on nyt ollut auki parisen päivää. PAMin järjestöjohtaja Risto Kalliorinne kertoo, että yhteydenottoja tasaista tahtia.

– Saamme tärkeää tietoa mahdollisimman monelta suunnalta alan kenttää, miten pikaruokaravintola-alalla työntekijöiden työehdot toteutuvat ja mitkä ovat työsuojelullisia asioita, jotka nousevat esille.

– On tuntunut, että ihmisille on tärkeää, että he pääsevät kertomaan kokemuksistaan. Ensi vaiheessa näyttää, että vähän samansuuntaiset asiat tulevat ilmi kuin on ollut lehtijutuissa eli kiire ja kiire sekä kova työpaine on esillä. Kun saadaan enemmän asioita analysoitua, teemme suunnitelmia ja toimenpiteitä, miten asioita ratkaistaan.

– Ideana on asioiden ratkaiseminen ja parempien käytäntöjen löytäminen. Emme me halua vain kuulla ihmisiä, vaikka sekin on henkisesti tärkeää, vaan nimenomaan ratkaista asioita. Tämä on varmaan myöskin odotuksena työntekijöillä, jotka ottavat yhteyttä.

Kalliorinne painottaa, että PAMin kampanja on kohdistettu koko pikaruoka-alalle eikä vain yhden yrityksen työntekijöille.

PAMilla on normaalisti puhelinpalvelu jäsenilleen. Tämänkaltaisesta yhteen aiheeseen kohdistuvasta kampanjasta on viimeksi kokemuksia, kun koronakriisin alkaessa PAMin luottamusmiehille avattiin erityinen palvelulinja.

– Pystyimme antamaan heille tukea, kun ohjeistukset muuttuivat päivittäin. Se oli positiivinen kokemus taustalla, joka edesauttoi, että tehdäänpä nyt vähän vastaavanlainen ratkaisu, Kalliorinne sanoo.

Kalliorinteen mukaan pikalinja on auki ainakin pari viikkoa viikonloppua myöten.