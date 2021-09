Pikkujoulukausi lähestyy, voivatko juhlat jatkua ravintoloissa aamuun asti? – näin vastaa STM:n johtaja

Sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Pasi Pohjola kommentoi STM:n ja THL:n viikottaisessa koronakatsauksessa mediakysymystä siitä, koska ravintolarajoituksista päästään kokonaan eroon. Iltalehden toimittaja halusi tietää, onko pikkujoulukautena jo mahdollista juhlia aamuun asti ravintoloissa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Pohjolan mukaan kysymykseen ei ole suoraa vastausta.

– Mutta jos mennään hybridistrategian periaatteisiin, niin tietysti tavoitteena on, että siinä vaiheessa kun tavoiteltu rokotekattavuus saavutetaan, niin silloin rajoituksista luovutaan, ja se koskee tietysti ravintolarajoituksiakin. Tietysti voi olla tilanteita, kuten muidenkin rajoitusten osalta, että jos paikallinen epidemiatilanne vaatii sitä että korkeariskisiä tiloja ja tilaisuuksia joudutaan lyhytaikaisesti rajoittamaan, niin silloin ne voivat tietysti koskea myös ravintoloita. Pääsääntöinen perusperiaate on, että rajoituksista luovutaan ja silloin tietysti jos ajankohta on siellä loka-marraskuun taitteessa, kuten Mia Kontio (johtava asiantuntija, THL) tässä sanoi, se ehtii varsin hyvin pikkujoulukauteen.

Koronaepidemia on edelleen rauhoittumassa Suomessa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tänään tiedotteessa. Kahden viimeksi kuluneen viikon aikana uusia koronatartuntoja on kirjattu vajaat 2 800, mikä on runsaan neljänneksen vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Koronarokotuksen on saanut tähän mennessä 67 prosenttia kaikista 12 vuotta täyttäneistä.

Täysin rokotettujen osuus vaihtelee huomattavasti ikäryhmittäin. Esimerkiksi yli 60-vuotiaissa osuus on 86 prosenttia ja 40–49-vuotiaissa 73 prosenttia.