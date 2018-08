Pilvi Torsti: ”Kaikki, mitä Suomena koulussa ja koulutuksessa teemme, uutisoidaan maailmalla”

Sdp:n kansanedustaja ja pitkäaikainen koulutusvaikuttaja Pilvi Torsti vaatii Suomelta isompaa roolia koulutuksessa kansainvälisesti.

– Suomen pitää ottaa koulutusradikaalin johtajan rooli maailmassa. Meidän täytyy nostaa globaali vaikuttaminen koulutuksessa kärkitavoitteeksi kansainvälisessä yhteistyössä. Koulutus on tehokkain tapa muuttaa maailmaa, Torsti sanoo tiedotteessaan.

Torstin mukaan kaikki, mitä Suomena koulussa ja koulutuksessa teemme, uutisoidaan maailmalla. Saamme viestimme läpi aina, kun puhumme koulutuksesta, oppimisesta ja niihin liittyvistä teemoista.

– Olemme alikäyttäneet meille tarjolla olevaa mahdollisuutta vaikuttaa laajasti siihen, millaisiin arvoihin nojaten maailman lapsia koulutetaan ja miten nuorten mahdollisuudet pärjätä muuttuvassa maailmassa turvataan. Suomella olisi valtavasti annettavaa maailman lapsille ja nuorille sekä aikuiskoulutusta janoaville massoille. Me poikkeamme monessa valtavirrasta. Voisimme vaikuttaa laajasti maailman lasten elämään, jos otamme nykyistä aktiivisemman roolin kansainvälisesti, Torsti toteaa.

– Suomen menestys ja globaali rooli rakentuvat koulutuksen, tutkimuksen ja uusien innovaatioiden varaan. Se on tärkeää paitsi Suomelle itselleen, myös siksi että kestävän kehityksen yhteiskuntien rakentamisen kannalta osaaminen on aivan keskiössä, sanoo Torsti.

Kaipaamme yhtenäistä linjaa ja systemaattista vaikuttavuutta.

Torstin mielestä vaikuttavuutta voitaisiin lisätä tarjoamalla systemaattisesti ehdotuksia kansainvälisiin koulutusvertailuihin kuten Pisa- ja muut OECD:n vertailut. Voisimme myös varmistaa, että kaikki asiantuntijamme maailmalla ovat koulutusasioissa aktiivisia ja tekevät yhtenäisiä avauksia.

– Riippumatta tämän vuoden vertailuista tai ensi vuoden Pisa-tuloksista, Suomi tunnetaan koulutusmaana ja tarinamme on innostava. Sodan runteleman köyhähkön maan päätös satsata tasa-arvoiseen kaikille avoimeen koulutukseen ja sen yhteys talouskasvuun on tarina, joka puhuttelee, Torsti toteaa.

Torsti on itse toiminut yli 20 vuotta kansainvälisissä koulutus- ja tutkimustehtävissä useissa rooleissa valtiosihteerinä, tutkijana, rauhankouluhankkeen vetäjänä ja perustajana Bosniassa Balkanilla. Ennen eduskuntatyötään Torsti oli laittamassa alkuun varhaiskasvatuksen globaaliin vaikuttavuuteen tähtäävää työ Helsingin yliopiston ja HEI Schools -yrityksen kanssa.

– Käyn säännöllisesti maailmalla puhumassa Finnish education merkityksestä, luonteesta ja annista. EU-puheenjohtajuus 2019 tuo taas uuden paikan, samoin parhaillaan meneillään oleva Unescon hallintoneuvoston jäsenyys ja lukuisat kehityshankkeemme, Torsti summaa.

Torstin mukaan OKM:n valitsemat uudet asiantuntijat, jotka tulevat työskentelemään lähetystöissä eri puolilla maailmaa, kaipaavat työnsä tueksi vahvaa strategiaa.

– On syytä päättää, että koulutus on kärkiteemamme ja varmistaa, että asiantuntijoillamme on yhtenäinen viesti ja tavoite työnsä perustana, Tosti toteaa.

Osaamispolku julkaistiin viikolla.

Kansanedustaja Pilvi Torsti esitteli tällä viikolla SDP:n puoluejohdon ja eduskuntaryhmän työvaliokunnan kokouksessa Forssassa Osaamispolku 2030, joka on pidemmän aikavälin visio koulutuksen ja sivistyksen kehittämiseksi Suomessa.

Torstaina julkaistiin entisen Maailmanpankin osastojohtajan Ritva Reinikan, Unesco-professori Hannele Niemen ja opetusneuvos Jukka Tulivuoren raportti Stepping Up Finland’s Global Role in Education.