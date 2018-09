Pilvi Torsti ministeri Grahn-Laasosen lausunnosta: ”Puhe myötätunnosta kuulostaa minun korviini liki irvokkaalta”

”Pelkään, että maamme ammatilliset oppilaitokset eivät enää kykene luomaan tulevaisuuden osaajia. Syynä on raha ja ammatilliseen koulutukseen kohdistuneet leikkaukset. Opetus maksaa. Pitää säästää. Tuntuu, että olemme tällä hetkellä todistamassa ammatillisen koulutuksen kuolonkorahduksia.”

Muun muassa näin kirjoitti eräs jyväskyläläinen ammattikoulun opettaja huolestuneena ja turhautuneena Facebookissa. Asiasta kertoi Iltalehti. Opettajan mukaan Sipilän (kesk.) hallituksen säästötoimenpiteet koulutuksesta alkavat näkyä oppilaitosten arjessa nyt varsin hurjalla tavalla. Oppilaat joutuvat esimerkiksi rakennuspuolella itse tutustumaan ruuveihin lähiopetuksen määrän laskiessa.

– Aloittavien ryhmien lukujärjestyksissä on useita opetuksettomia päiviä, pettaja kirjoitti.

Iltalehti tavoitti opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) kommentoimaan tapausta. Grahn-Laasonen kertoi tuntevansa myötätuntoa ammatillisen koulutuksen opettajia kohtaan.

SDP:n kansanedustaja Pilvi Torsti ihmettelee Grahn-Laasosen vastausta.

– Myötätunto ei nyt riitä. Hallitus on juuri päättänyt budjettiriihessä ensi vuodesta. Ministerin tehtävä on varmistaa, että resurssit omalla tontilla ovat kunnossa. Nyt niin ei ole, Torsti huomauttaa kipakasti ministerille.

Hän korostaa, miten opetusministerin myötätunto ei auta ammatillisen koulutuksen opettajien ja oppilaiden arkista todellisuutta.

– Kentältä tulleet hätähuudot ovat jatkuneet läpi vuoden. Siksi puhe myötätunnosta kuulostaa minun korviini tässä vaiheessa liki irvokkaalta, Torsti painottaa.

Torstin mukaan ammatillinen koulutus osuu monella nuorella herkkään kasvu- ja kehitysvaiheeseen, jossa tulevaisuuden suuntaa määrittyy.

– Opettajien huoli on syytä ottaa vakavasti. Ymmärrän hyvin opettajia, jotka kokevat tilanteen lähes toivottomaksi. Hallituksen tekemät leikkaukset ammatillisesta koulutuksesta näkyvät karulla tavalla opiskelijoiden ja oppilaiden arjessa. Opetushenkilökuntaa on vähennetty ja opetusryhmien kasvattaminen näkyy yksittäisten opettajien työmäärän kasvussa. Nuorten yksilöllinen huomiointi on entistä vaikeampaa.

Ammatillinen koulutus kaikista syvimmässä kriisissä?

Torstin mukaan hallituksen koulutusleikkaukset ovat todennäköisesti luoneet kaikkein syvimmän kriisin ammatillisessa koulutuksessa. Tämä on erityisen ongelmallista, kun samaan aikaan esimerkiksi talouspolitiikan arviointineuvosto on kehottanut hallitusta nimenomaan satsaamaan siihen, että kaikki nuoret suorittaisivat toisen asteen tutkinnon.

– Nyt on syytä tehdä suunnanmuutos. Seuraavan hallituksen on oltava koulutus- ja sivistysradikaali. Meidän on varmistettava maksuton toinen aste laajentamalla oppivelvollisuutta ja turvaamalla riittävät resurssit ammatilliseen koulutukseen ja lukiohin, Torsti vaatii.

– Tarvitsemme pidemmän aikavälin vision koulutuksen ja sivistyksen kehittämiseksi. SDP on tarttunut haasteeseen ja ehdottanut Osaamispolku 2030 -kokonaisuutta. Meidän on nostettava suomalaisten osaamistasoa, parannettava koulutuksen tasa-arvoa ja rakennettava yhteiskuntaa, jossa jatkuva oppiminen on aidosti mahdollista kaikille. Tähän haasteeseen soisi opetusministerinkin tarttuvan.