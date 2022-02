Pinja Perholehto ehdolla jatkokaudelle – ”Demarinuoret on paljon vartija”

Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n ja Hyvinkään kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pinja Perholehto on ehdolla jatkokaudelle Demarinuorten liittokokouksessa toukokuussa. 24-vuotias Perholehto on toiminut järjestön puheenjohtajana syksystä 2020. Demokraatti.fi

– Poltiiikassa on aina kyse unelmista. Kuluvalla liittokokouskaudella valmisteltu ohjelmatyön uudistus on osoittanut, että niitä meillä riittää. Seuraavat kaksi vuotta ovat iso, mutta positiivinen haaste Demarinuorille. On kyettävä ratkaisemaan, kuinka uudet linjamme viedään visiosta konkretiaan muun muassa vaalien ja jäsenhankinnan keinoin. Uudistusmielisten kantojen lobbaaminen paitsi SDP:n linjapapereihin, myös niistä kohti tulevaa hallitusohjelmaa, tarkoittaa suurta työsarkaa, toteaa Perholehto.

– Suomi tarvitsee menestyäkseen sosialidemokraattisen pääministerin, ja sosialidemokraattinen pääministeri tarvitsee taustalleen rohkeita poliittisia linjauksia. Demarinuoret on tässä suhteessa paljon vartija.

Suomi tarvitsee menestyäkseen sosialidemokraattisen pääministerin, ja sosialidemokraattinen pääministeri tarvitsee taustalleen rohkeita poliittisia linjauksia.

– Jos kuluvan kauden aikana olen jotakin oppinut niin sen, ettei kaikkea voi tai pidä tehdä itse. Joukkojen luotsaamisessa tarvitaan paitsi varapuheenjohtajien ja liittohallituksen, myös jokaisen piiri- ja aluejärjestön apua. Yhteinen tehtävämme on taata, että eduskunta- ja eurovaaleissa valituksi tulee yhä useampi nuori. Hiilineutraali hyvinvointivaltio tarvitsee tekijänsä, päättää Perholehto.

Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n 30. liittokokous järjestetään 20.-22.5.2022 Seinäjoella. Liittokokouksessa valitaan liitolle uusi johto ja päätetään sääntömääräisistä asioista, sekä käsitellään liittohallituksen esitys liiton sääntöjen muuttamiseksi.