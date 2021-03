Pirkanmaan pandemiaohjausryhmä esittää kaikkien liikuntatilojen sulkemista huhtikuussa

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin pandemiaohjausryhmä esittää aluehallintovirastolle tartuntatautilain pykälän (58 g) käyttöönottoa, joka sulkisi viranomaispäätöksellä muun muassa joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan ja kontaktilajeihin käytetyt tilat 5.–18. huhtikuuta väliseksi ajaksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pirkanmaa on epidemian leviämisvaiheessa. Alueella koronataudin ilmaantuvuus viimeisen kahden viikon ajalta on 105 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Positiivisten tapausten osuus kaikista testatuista on 2,9 prosenttia.

Pandemiaohjausryhmä suosittelee vahvasti maskin käyttöä koulujen tiloissa. Pandemiaohjausryhmä linjasi, että yläkoulut ja toinen aste palaavat lähiopetukseen 6. huhtikuuta alkaen.