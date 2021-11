Pirkkalainen kommentoi hallitusyhteistyötä: ”Keskusta on osoittanut todella sinnikkyytensä, rohkeutensa ja sitoutuneisuutensa”

Hallitus päätti toissapäivänä, että se äänestää EU:n metsälinjausta vastaan. Johannes Ijäs Demokraatti

Vihreät ja vasemmistoliitto ovat kuitenkin taksonomia-lainsäädäntöön liittyvässä linjauksessa toisella kannalla ja aikovat myös äänestää suuressa valiokunnassa hallituksen linjaa vastaan.

– Keskustan kanta on hallituksen kanta ja se on tietysti meille tärkeätä, keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen toteaa tilanteesta.

– Meille oli tärkeintä se lopputulos. Me olemme aidosti tosi tyytyväisiä siitä, että SDP, keskusta ja RKP pitävät suomalaisen edun puolta, hän jatkaa.

Valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kertoi tänään pahoitelleensa pääministeri Sanna Marinille (sd.) eilistä sanavalintaansa hallituksen eripurasta EU:n taksonomia-kysymyksessä.

Saarikko sanoi eilen toimittajille, että pääministeri ei tässä kokonaisuudessa onnistunut, vaan hallitus on nyt eripurainen.

- Vilpittömästi tätä pääministerille pahoittelin, koska sanavalintani oli epäonnistunut, se oli huono, Saarikko sanoi toimittajille tänään eduskunnassa.

Marin antoi medialle kommentin asiasta SDP:n ryhmäkokouksen jälkeen pari tuntia myöhemmin.

– Tietenkin arvostan sitä, että hän on pahoitellut. Ehkä tämä asia nyt saanut vähän liiankin isot mittasuhteet, Marin totesi median kysymykseen.

– Ilman muuta pitää pahoitella, jos on käyttänyt vääriä sanavalintoja niin kuin hän ymmärtääkseni sitä julkisesti itsekin sanoi sekä kertoi pahoitelleensa myös pääministerillä sitä jo eilen. Eli oikein tehty, Riikka Pirkkalainen kommentoi Demokraatin kysyessä Saarikon pahoittelusta.

”Me olemme tulleet monien kriisien läpi.”

Kysymyksiin hallitusyhteistyön sujumisesta ja keskustan tunnelmista hallituksen viime aikojen kuoppaisissa vaiheissa Pirkkalainen vastaa keskustan kentän odottavan aina, että hallitus ajaa Suomen asiaa ja tekee Suomen edestä parhaansa.

– Minä luulen, että jokainen hallitus Suomen historiassa on kohdannut aika vaikeita asioita. Jos olisi eilen esittänyt kysymyksen konkariedustajille (eteraanikansanedustajat kokoontuivat eilen eduskunnassa), jotka olivat täällä eduskunnassa, he olisivat varmaan pystyneet kertomaan aika monta esimerkkiä siitä, miten vaikeita tilanteita hallitukset ovat kohdanneet. Tietenkin tämä koko taksonomian kokonaisuus tulee vastakin olemaan varmasti haastava. Toivottavasti hallitus löytää Suomen edun mukaisen kannan. Sitä keskusta toivoo ja siinä keskusta koko hallitusta tietenkin tukee vahvasti, Pirkkalainen sanoo.

– Minun silmin keskusta on osoittanut todella sinnikkyytensä, rohkeutensa ja sitoutuneisuutensa tähän hallitukseen, hän sanoo ja muistuttaa keskustan käyneen monien kriisien läpi.

– Me olemme myös virallisesti arvioineet, kun pääministeri on vaihtunut, haluammeko me olla osana tätä hallitusta ja me olemme vieneet hallitusohjelman mukaisia sovittuja hankkeita eteenpäin. Minusta me olemme kaikin keinoin osoittaneet, että me olemme sitoutuneet tähän hallitukseen.

Onko kentällä samanlainen tunnelma?

– Ymmärtääkseni on.