Pisa-tulokset ”pysäyttävää luettavaa” – Lindtman vaatii työryhmää koolle

Uudet Pisa-tulokset ovat SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin mukaan pysäyttävää luettavaa koko Suomelle. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Viimeistään nyt koko yhteiskunnan, erityisesti päättäjien, on herättävä. Pitkään jatkunut laskutrendi on saatava käännettyä. Samalla on tiedostettava, että käänne ei tapahdu hetkessä, se vaatii aikaa, Lindtman kirjoittaa Facebookissa.

Lindtman esittää, että hallitus perustaa parlamentaarisen työryhmän etsimään ratkaisut osaamistason vahvistamiseksi ja että kaikki puolueet sitoutuvat toteuttamaan työryhmän esitykset.

– Osaamistason lasku on hallitus-oppositiorajan ylittävä haaste ja Suomen tulevaisuuden kannalta kriittinen kysymys. Mallia voisi ottaa esimerkiksi parlamentaarisesta TKI-työryhmästä, jonka menestyksen kaikki tunnemme.

Lidtman kirjoittaa, että ratkaisuja on haettava monella rintamalla.

– Perusopetukseen on satsattava vahvemmin: oppilaiden tuki on laitettava kuntoon, perustaitojen vuosiviikkotunteja tulee lisätä ja kouluissa on oltava riittävästi ammattilaisia. Opettajat ovat suomalaisen koulutusjärjestelmän kivijalka, heidän osaamisen kehittämisestä on huolehdittava.

Lindtman sanoo myös, että kuntien taloudelliset edellytykset perusopetuksen järjestämiseen on turvattava.

– Jos kaikki kuntien talouden yllä leijailevat uhkakuvat toteutuvat, on kunnilla tulevaisuudessa entistä enemmän vaikeuksia vastata osaamistason laskuun. Sivistyspalvelut ovat kuntien suurin ja tärkein tehtävä. Suomi on saatava takaisin uralle kohti tavoitetta olla maailman osaavin kansa, Lindtman päättää.