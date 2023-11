”Pitäisi olla ilman muuta selvää, että henkilöstöä kuullaan” – SDP:n ryhmältä sapiskaa Varhan talouden muutosohjelmasta

Aluehallitus hyväksyi alkuviikosta Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman vuosille 2024-2026. Pohjaesitykseen tehtiin merkittäviä muutoksia, ennen kuin se hyväksyttiin lähetettäväksi aluevaltuuston käsittelyyn. DEMOKRAATTI Demokraatti

– SDP:n ryhmälle oli alusta alkaen selvää, että esitetyt supistukset henkilöstömenoihin olivat liian suuria, aluehallituksen 2. varapuheenjohtaja Niina Alho (sd.) (kuvassa) toteaa tiedotteessa.

Ohjelma ei myöskään sisältänyt hänen mukaansa mitään konkreettisia panostuksia vuokratyön vähentämiseen, vaikka on tiedossa, että vuokratyö on aina omaa työtä kalliimpaa. Siksi SDP:n ryhmä esitti myös pienen määrärahan lisäämistä palkkaharmonisaatioon ja kriittisiin tehtäviin.

Alho piti lisäksi käsittämättömänä, että Varhan henkilöstölle ei ole annettu mahdollisuutta lausua näkemyksiään muutosohjelmasta.

– Pitäisi olla ilman muuta selvää, että henkilöstöä kuullaan, kun ollaan tekemässä tämän kokoluokan säästöjä. Kun asia päädyttiin esittämään aluevaltuustossa päätettäväksi, ehditään se käsitellä yt-toimikunnassa ennen lopullista päätöstä.

SDP:N RYHMÄ ei myöskään hyväksynyt leikkauksia järjestöavustuksiin. Sen sijaan nyt päätettiin, että avustuksia kohdennetaan paremmin ennaltaehkäiseviin toimiin.

– Monet yhdistykset Varsinais-Suomessa tekevät tärkeää ennaltaehkäisevää työtä. Näiden yhdistysten toimintaa tukemalla vähennämme korjaavien palveluiden tarvetta, joka on ennaltaehkäisyä huomattavasti kalliimpaa, ja saamme sitä kautta säästöjä, muistuttaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston varapuheenjohtaja Mika Maaskola (sd.).

Kolmas tärkeä asiakokonaisuus SDP:lle oli palveluiden saatavuus ja saavutettavuus.

– Emme hyväksyneet asiakasmaksujen korotuksia, koska korotukset vaikeuttavat kaikkein pienituloisimpien ja sairaimpien ihmisten tilannetta. Lisäksi tämä esitys olisi todennäköisimmin johtanut omaishoidon lakisääteisten vapaiden maksuttomuuden poistamiseen, aluehallituksen jäsen Kristiina Hellstén (sd.) toteaa.

SDP:N ryhmä piti lisäksi tärkeänä, että lähipalvelut ovat tulevaisuudessakin saatavilla ja useimmiten käytetyt palvelut, kuten esimerkiksi näytteenotto sekä sairaanhoitajan ja lääkärin vastaanotot, ovat lähellä asukkaita koko Varsinais-Suomessa.

– Ikäihmisten palveluita tarkasteltaessa on tärkeää, että lähtökohtana on inhimillisyys ja ihmisten tarpeet. Muutokset palveluverkkoon ja palveluihin on tehtävä suunnitellusti ja hallitusti, ei sokkona eurot edellä, Alho korostaa.

Muutosesitystä kannattivat Varsinais-Suomen aluehallituksessa SDP, keskusta ja vasemmistoliitto. Aluevaltuusto päättää tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta 15. marraskuuta.