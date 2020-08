Pitkään vaiettu ilmiö

Suomi on EU:n toiseksi vaarallisin paikka naiselle. Täällä joka kolmas nainen kokee elämänsä aikana lähisuhdeväkivaltaa. Läheskään kaikki väkivallan teot eivät tule viranomaisten tietoon. Silti tilastojen valossa jokaisen ystäväpiirissä, suvussa tai vähintään työpaikalla on tälläkin hetkellä joku, joka kokee suhteessaan väkivaltaa. Lähisuhdeväkivalta ei ole yksityisasia, siihen on syytä hakea apua.

Carita Tuominen SDP:n kaupunginvaltuutettu ja -hallituksen jäsen, Saarijärvi

Lähisuhdeväkivalta on väkivaltaa, jonka tekijänä on nykyinen tai entinen puoliso tai kumppani, lapsi tai puolison lapsi, vanhempi, muu lähisukulainen tai muu läheinen ihminen.

Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan ruumiillista väkivaltaa esimerkiksi tönimistä, repimistä, kuristamista. Väkivallan näkymätön, mutta hyvin haitallinen muoto on henkinen väkivalta, joka voi olla esimerkiksi uhkailua, nimittelyä, tavaroiden hajottamista sekä arvostelua. Seksuaalinen väkivalta on esimerkiksi seksiin pakottamista, seksuaalista halventamista ja seksuaalisella väkivallalla uhkailua. Lähisuhdeväkivaltaa on myös kaltoinkohtelu ja laiminlyönti. Taloudellisella väkivallalla tarkoitetaan esimerkiksi itsenäisen rahankäytön estämistä. Uskonnollinen väkivalta on uskontoon perustuvaa fyysistä tai henkistä väkivaltaa.

Amnesty ja YK nostavat säännöllisesti esiin Suomen lähisuhdeväkivaltatilastot ja riittämättömät tukipalvelut. Keski-Suomessa apua tarjotaan turvakodeissa ja eri järjestöjen puolella. Haja-asutusalueilla voi olla silti erittäin vaikeaa päästä avun piiriin.

Väkivalta on aina vääristynyt keino käyttää valtaa ihmissuhteissa. Kun perheessä on toistuvasti väkivaltaa, se alkaa tuntua normaalilta

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti rylla on perhepaikkoja Jyväskylässä ja Äänekoskella. Molemmat turvakodit ovat olleet kovassa käytössä. Jyväskylän turvakodissa hoitovuorokausien määrä oli vuonna 2019 2448 ja Äänekoskella (avattu 15.7.) hoitovuorokausia kertyi 1222.

Saarijärvellä Saarikka tarjoaa apua väkivaltaa tehneille ja kokeneille mm. päivystysvastaanoton, terveyskeskuspsykologien, perheneuvolan sekä mielenterveyskeskuksen kautta annettavilla palveluilla.

ohjeistetaan seuraavanlaisesti: ”Väkivalta on aina vääristynyt keino käyttää valtaa ihmissuhteissa. Kun perheessä on toistuvasti väkivaltaa, se alkaa tuntua normaalilta. Väkivalta herättää syyllisyyttä ja häpeää usein sekä tekijässä että väkivallan uhrissa. Jatkuessaan väkivalta usein raaistuu. Uhri syyllistää itseään, salaa tapahtuneen ja uskoo väkivallan loppuvan, kuten tekijä vakuuttelee. Hyvien ja huonojen kausien vaihtelu on tavanomaista, mutta pelko on usein jatkuvaa. Tekijä on aina vastuussa tekemästään väkivallasta. Lähisuhdeväkivalta vaikuttaa monin tavoin kaikkien osallisten hyvinvointiin ja terveyteen. Väkivallan kokeminen on erittäin haitallista etenkin lapselle, vaikka se ei suoranaisesti häneen kohdistukaan. Väkivallan käyttö kasvatuskeinona ei ole oikeutettua missään tilanteessa. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta on ollut pitkään vaiettu ilmiö. Koska väkivallalla on taipumus uusiutua ja se loppuu harvoin itsestään, väkivaltakierteen katkaiseminen on tärkeää kaikkien osapuolten kannalta”.

Ensi- ja turvakotien liittohallituksen jäsen Jani Kokko kannustaa väkivallan kokijaa avun piiriin ”Toivon, ettei kukaan jää tämän asian kanssa yksin vaan rohkenee hakea apua. Ainakin ensi- ja turvakodeissa on tarjolla hyvin matalalla kynnyksellä paljon asiantuntemusta tuen saamiseksi, jolloin väkivallan kokija pystyy paremmin tekemään ratkaisuja tulevaisuutensa suhteen: eroaako väkivaltaisesta kumppanista, tekeekö rikosilmoituksen jne.”

Janin sanoihin on helppo yhtyä. Pidetään toisistamme huolta.