”Pitkästä urasta on hyötyä” – PS:n eduskuntaryhmä valitsi itselleen pääsihteerin

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä on valinnut yksimielisesti Olli Immosen ryhmän pääsihteeriksi alkaneelle eduskuntakaudelle. DEMOKRAATTI Demokraatti

Immonen toimi kolme kautta perussuomalaisten kansanedustajana Oulun vaalipiiristä. Hän yritti eduskuntaan viime kevään vaaleissa, mutta ei tullut valituksi. Immonen kokee, että pitkästä urasta on hyötyä.

– Olen erittäin otettu saamastani luottamuksesta. Lähden kehittämään kanslian ja eduskuntaryhmän toimintaa ja yhteistyötä hyvässä hengessä. Koen vahvuudekseni sen, että tunnen, mitä kansanedustajat tarvitsevat, jotta joukkue toimii. Meillä on loistava tiimi, joka on ideoita täynnä. On aika laittaa ideat täytäntöön, hän toteaa tiedotteessa.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Lulu Ranne on tyytyväinen valintaan.