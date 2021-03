Pohjanmaa pidettävä houkuttelevana vaihtoehtona työikäisille

Ilkka-Pohjalainen uutisoi 25. maaliskuuta, että ”Maan sisäinen muuttoliike on pohjalaismaakuntien yhteinen huoli.” Samasta asiasta ollaan huolestuneita varmasti kaikkialla Suomessa – Uuttamaata, Tampereen seutua ja Turun seutua lukuun ottamatta. Artikkeli perustuu Tilastokeskuksen väestötilastoihin vuosilta 2015–2019. Sanna Halonen Sosiaaliohjaaja, Vaasa

Nuoret muuttavat Etelä-Suomen kasvukeskuksiin opintojen ja töiden perässä. Poismuuton lisäksi kuntien tilannetta pahentaa ikääntyvä väestö ja matala syntyvyys. Kuntien olisi korkea aika herätä miettimään keinoja, joilla houkutellaan nuoret takaisin kotiseudulleen opintojen jälkeen. Etätyön yleistyminen avaa uusia mahdollisuuksia asua maalla ja kauempana kasvukeskuksista. Se ei yksinään riitä. Pohjanmaalla täytyy olla muutakin tarjottavaa.

Marinin hallitus on hallitusohjelmassaan linjannut merkittävän määrän strategioita ja toimenpiteitä elinvoimaisen elinkeinoelämän ravitsemiseksi. Yrittämisen riskien pienentäminen ja innovaatioiden sekä tutkimuksen tukeminen tuovat yrityksille pontta kasvuun. Hallituksen tavoitteena on kunnianhimoinen 80 000 työpaikan tavoittelu 2020-luvun loppuun mennessä. Helsingin Sanomien selvitys 5.2.2021 mukaan nykyisillä päätöksillä hallitus on jo luonut vastaavat työllisyystoimet kuin Sipilän hallitus sai aikaan vuosina 2015–2019.

Työpaikkojen lisäksi kuntien täytyy osata markkinoida parhaita puoliaan niin, että Pohjanmaalla asuminen voittaa pääkaupunkiseudun edut. Luonto, palvelut, harrastusmahdollisuudet ja asumisen edullisuus sekä väljyys ovat tärkeitä houkutustekijöitä.

Kunnat voivat perheystävällisillä päätöksillä lisätä alueen vetovoimaa entisestään. Me tunnemme kotiseutumme parhaat puolet. Pidetään huoli, että niistä kuullaan muuallakin!

Kirjoittaja on sosiaaliohjaaja ja perheenäiti Vaasasta.