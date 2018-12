Pohjanmaalla ei uusia tuhkarokkotapauksia – THL varoittaa viikon itämisajasta

Pohjanmaalla ei ole ilmennyt uusia tuhkarokkotartuntoja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kuitenkin varoitti maanantaina, että mahdollisia uusia tartuntatapauksia voi ilmetä vielä tällä viikolla, koska taudin itämisaika on yli viikko.

– Paikalliset seuraavat tilannetta tosi tarkkaan ja ovat informoineet altistuneita, että nämä ilmoittavat, jos tulee joitakin oireita, sanoi THL:n erityisasiantuntija Mia Kontio.

Altistuneita oli tavoitettu maanantai-iltapäivään mennessä 250, kertoi johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström Pietarsaaresta.

Hänen arvionsa mukaan altistuneita on kaikkiaan hieman yli kyseiset 250.

Kontion mukaan heitä kaikkia ei välttämättä tavoiteta.

– Ongelmallinen oli yksi rukoushetki, koska siellä ei ollut minkäänlaista ilmoittautumista, eikä tiedetty, keitä siellä on ollut. Mutta paikalliset sanoivat uskovansa, että altistuneita on tavoitettu oikein hyvin, Kontio lisäsi.

Esikouluikäisellä lapsella todettiin tuhkarokko Luodon kunnassa torstaina. Kontion mukaan lapsi oli maanantaina hyvässä kunnossa.

– Hänelle ei ole ainakaan vielä tullut minkäänlaisia komplikaatioita.

Lapsi on perheensä kanssa edelleen karanteenissa.

– Se on käytäntö tämmöisessä tapauksessa. Lapsen tartuttavuusaika on jo mennyt, mutta hänen perheensä on altistunut, niin varovaisuusperiaatteen mukaan he ovat vielä kotona.

Ylimääräisiä rokotuspäiviä

Kontion mukaan Pohjanmaalla järjestetään lisää rokotusmahdollisuuksia useamman kunnan alueelle.

– Suojastaan epävarmat ihmiset, vaikka eivät olisi altistuneetkaan, voivat käydä ottamassa rokotuksen.

Esimerkiksi Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite kertoi, että Kokkolaan ja Kruunupyyhyn on järjestetty ylimääräiset rokotuspäivät tälle viikolle. Soiten lastensairaalan tiloissa altistuneet on kaikki tavoitettu ja ohjeistettu.

Viikonloppuna Soitessa oli annettu vasta-ainelääkitystä noin kahdellekymmenelle ihmiselle, joista suurin osa oli Luodon alueen lapsia. Soiten alueella tuhkarokolle altistuneita ihmisiä on noin sata.

Viikonlopun aikana ylimääräisissä rokotuksissa rokotettiin Kokkolassa noin 75 ihmistä ja Kruunupyyssä noin kymmenen ihmistä.

Sjöström puolestaan kertoi, että noin 30 ihmistä on saanut vasta-ainelääkityksen, koska heiltä puuttui tuhkarokkorokotus kokonaan. Lisäksi noin 50 on saanut täydentävän rokotuksen, koska heidät oli rokotettu yhteen kertaan aiemmin.

Sjöströmin mukaan Pietarsaaren ja sen kolmen lähikunnan koululaiset voivat halutessaan käydä ottamassa tuhkarokkorokotuksen kouluissaan tällä viikolla. Mahdollisuus on tarkoitettu ensisijaisesti niille, joita ei ole aiemmin tautia vastaan rokotettu tai jotka ovat saaneet vain yhden rokotuksen.