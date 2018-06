Pohjanmaan liikennehankkeiden edistäminen onnistuu vain laajalla yhteistyöllä

Osallistuin kaksi viikkoa sitten Etelä-Pohjanmaan liiton, Pirkanmaan ja Pohjanmaan liiton sekä Kurikan kaupungin järjestämään valtatie 3-seminaariin. Seminaariin osallistui kattava joukko alueen kunnista sekä elinkeinoelämän ja liikenne-elinkeinon edustajia. Professori Jorma Mäntynen, WSP Finlandista piti erittäin hyvän alustuksen, jossa hän kuvasi liikenneverkkojen merkityksen Suomelle ja meidän alueelle.

Professori Mäntynen kävi läpi Suomen tärkeimmät tieyhteydet eri elinkeinojen osalta. Metsäteollisuuden ja teknologiateollisuuden osalta tärkein tieyhteys oli ehdottomasti valtatie 4, Helsingistä Ouluun. Sen lisäksi metsäteollisuudelle on äärimmäisen tärkeää, että alempiasteinen tieverkko on kunnossa.

Valtatie 3 osalta professori Mäntynen totesi, että vaikka liikennemäärät puolittuvat Tampereen jälkeen, on se erittäin tärkeä väylä erityisesti elintarviketeollisuudelle. Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla on runsaasti moni- ja suurimuotoista elintarviketeollisuutta.

Professori Mäntynen kehotti meitä pohjalaisia olemaan aloitteellisia, sillä ”etelässä” kukaan ei mieti meidän etua. Mielipide kuvaa varmaankin tämän hetkistä todellisuutta. Kuitenkin viime vuosina olemme onnistuneet saamaan meille tärkeitä investointeja. Vaasan seudulle on tehty merkittäviä liikenneinvestointeja mm. Sepänkylän ohikulkutie. Laihian miljoonaliikenneinvestointia rakennetaan parhaillaan. Monivuotinen tavoite Seinäjoen ohikulkutiestä myöskin toteutui, joten emme ole täysin jääneet investointien ulkopuolelle.

Olen ainoana vaalipiirin kansanedustajana valtiovarainvaliokunnan liikennejaostossa, jossa käsitellään kaikki liikenneministeriön määrärahat. Viimeksi käsittelimme vuosien 2019-2022 liikennemäärärahojen kehykset. Kansliapäällikkö Harri Pursiainen kertoi, että tällä hetkellä maassa on liikennehankkeita yhteensä 58 miljardin euron edestä. Ensi vuonna liikennehankkeisiin on käytössä 330 miljoonaa euroa ja neljän vuoden aikana se laskee 220 miljoonaan euroon, joten liikenneinvestoinneista on kova kilpailu.

Valtatie 3 tarvitsee lisää mm. ohituskaistoja ja risteysjärjestelyjä mm. Kurikassa. Mutta ei pidä unohtaa valtatie 19, joka haaraantuu Jalasjärveltä Seinäjoen kautta Uuteenkarlepyyhyn. Meidän alueen ruuhkaisin väli on Seinäjoki-Lapua ja kuten professori Mäntynen totesi, että jos väli olisi etelässä, se olisi jo moottoritienä. Seminaarin puutteena oli, että tätä yhteyttä ei ollenkaan käsitelty.

Seminaarin järjestäjänä oli siis kolme maakuntaliittoa ja tarkoitus oli hyvä, pohtia laajasti alueemme liikennehankkeita ja erityisesti valtatie 3 asemaa. Ihmettelen suuresti, kun minua ei ollut kutsuttu kommentoijaksi tai paneeliin. Ohjelma oli valmisteltu vain yhdelle puolueelle. Kuten kerroin olen ainut vaalipiirin valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston jäsen ja ministeri Bernerin parlamentaarisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelmaa ohjaavan työryhmän varapuheenjohtaja.

Toivottavasti tämä ei kerro sitä, kuinka Keskusta tulee johtamaan maakuntahallintoa (jos sellainen tulee) Etelä-Pohjanmaalla.



Kirjoittaja on SDP:n kansanedustaja Seinäjoelta.