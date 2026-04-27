27.4.2026 06:02 ・ Päivitetty: 27.4.2026 06:02

Pohjois-Korea jatkaa tukeaan Venäjän hyökkäykselle Ukrainassa

Kim Jong-un puhui Pjongjangissa 26. huhtikuuta.

Pohjois-Koreaa itsevaltaisesti johtava Kim Jong-un on vahvistanut jatkavansa tukea Venäjän hyökkäyssodalle Ukrainassa. Asiasta kertoo Pohjois-Korean valtiollinen uutistoimisto KCNA.

Venäjän puolustusministeri Andrei Belousov vieraili viikonloppuna Pohjois-Koreassa. KCNA:n mukaan Kim ilmaisi puolustusministerille uskovansa, että Venäjän asevoimat ja kansa saavuttavat voiton oikeutetussa ja pyhässä sodassa.

Molempien osapuolien mukaan maat keskustelivat sotilaallisen yhteistyön syventämisestä. Belousovin mukaan maat ovat valmiita allekirjoittamaan yhteistyösuunnitelman vuosiksi 2027-2031.

MAAT allekirjoittivat jo kaksi vuotta sitten sopimuksen välittömästä sotilaallisesta avunannosta, jos toiseen maista hyökättäisiin.

Etelä-Korean mukaan Pohjois-Korea on lähettänyt parituhatta sotilasta Ukrainaan taistelemaan Venäjän puolesta sekä toimittanut Venäjälle ohjuksia ja ammuksia.

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

