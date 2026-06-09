Työmarkkinat
9.6.2026 13:39 ・ Päivitetty: 9.6.2026 13:39
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa yt-neuvottelut – vähennystarve 500 henkilötyövuotta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus on päättänyt aloittaa koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen piirissä on noin 18 000 työntekijää.
Alustavasti vähennystarve on arviolta 500 henkilötyövuotta. Henkilöstöä pyritään vähentämään esimerkiksi eläköitymisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen myötä, mutta niin lomautukset, osa-aikaistamiset kuin irtisanomisetkin ovat mahdollisia.
Tiedotteen mukaan tavoitteena on, että vähennykset kohdistuisivat mahdollisimman vähän asiakas- ja potilastyöhön.
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