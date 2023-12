Pohjois-Savon maakuntaliiton sd-vaikuttajat: Itä-Suomi-ohjelmalle saatava vauhtia

Suomen itä-rajan ongelmista puhuttaessa on otettava huomioon koko Itä-Suomeen kohdistuvat vaikutukset, ei vain Etelä-Karjalaan ja Kymenlaaksoon kohdistuvat haasteet, sanovat Pohjois-Savon maakuntaliiton sosialidemokraattiset vaikuttajat tiedotteessaan.

Heidän mukaansa rajan sulkeutumisen vaikutukset kohdistuvat koko Suomen sisämaa-alueeseen. Mitä kauempana alue on satamista tai Norjan ja Ruotsin rajasta, sitä vakavammat ovat rajan sulkeutumisen seuraukset.

Pohjois-Savon maakuntavaltuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Tuula Väätäinen ja maakuntahallituksen sd-jäsenet Pia Hedman ja Jukka Tuppurainen toteavat, että taloudellisesti kaikki sisämaan alueet ovat kokeneet rajaliikenteen ja logistiikkayhteyksien sulkeutumisesta aiheutuneita haittoja. Tämä koskee merkittävästi myös Pohjois-Savoa, jossa Venäjän rajan sulkeutumisen tärkeimmät vaikutukset ovat logistiikkavaikeudet, markkinoiden menetykset, kohonnut kustannustaso ja heikkenevät talouden näkymät.

Esimerkkinä matkailu, venäläisten matkailijoiden yöpymiset ovat romahtaneet: kun huippuvuonna 2008 niitä oli lähes 70 000, vuonna 2021 venäläisten matkailijoiden yöpymisiä oli Pohjois-Savossa 576 ja vuonna 2022 1500.

Maakuntavaltuuston jäsenet toteavat, että Venäjän raja ja sen sallimat tai estämät yhteydet, ovat Suomen sisämaa-alueiden kehitykseen vaikuttava geopoliittinen fakta. Tämä on historiallisesti vaikuttanut alueiden välisiin kehityseroihin maassamme. Länsi-Suomen vakaa vuosisatoja kestänyt kehitys on luonut vahvat raamit niin ihmisten kuin yrittämisenkin edellytyksiin. Itä-Suomen tilanne on ollut toinen.