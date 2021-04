Pohjoisen hiihtokeskukset täynnä väkeä – mökkejä havitteleville myyty Levillä ja Ylläksellä eioota

Pohjoisen Suomen hiihtokeskuksien kävijämäärät ovat pääsiäisen aikaan jopa koronaa edeltävää aikaa suuremmat, hiihtokeskuksista kerrotaan STT:lle. Lapissa esimerkiksi Levin ja Ylläksen tuntureiden mökeistä on myyty pitkään eioota. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Jos verrataan koronaa edeltäneeseen vuoteen 2019, niin Visit Levin varauskirjoissa on enemmän varauksia kuin sinä vuonna, toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari Kittilästä kertoo.

Kolarissa Ylläksellä pääsiäisen ajan on arveltu peittoavan jopa joulun ja hiihtolomakauden täyttöasteen, kun paikalle saapuvat myös ne, jotka eivät mökkejään vuokraa.

– Tunturi on täynnä väkeä. Ainoa poikkeus on se, että hotelleissa ei ole niin paljoa väkeä kuin aikaisemmin. Selvästi tämä aika suosii nyt mökkimajoitusta, Visit Ylläksen toimitusjohtaja Janne-Juhani Haarma sanoo.

Lapin hiihtokauden viimeinen vetonaulaviikonloppu jää kuitenkin Levillä monelle yritykselle myynniltään tavallista vaatimattomammaksi. Alueen ravintolat myyvät ihmisille ruokaa ainoastaan mukaan otettavaksi. Kivisaaren mukaan myös esimerkiksi ohjelmapalvelupuolella tilauksia on vähän asiakkaiden suuresta määrästä huolimatta.

Levillä toiminta keskittyykin nimenomaisesti talvilajien harrastamiseen.

– Kyläkuvassa on rauhallista, mutta laduilla ja rinteissä ja omilla mökeillä ihmiset viettää aikaa, Kivisaari toteaa lisäten, että mökeilläkin on suotavaa viettää aikaa ainoastaan perhepiirissä.

Lapin poliisista kerrotaan, että pääsiäisen vietto vaikuttaa sujuneen rauhallisesti. Hiihtokeskusten alueella ei ole sattunut mitään isompaa, eikä tietoon ole kantautunut koronarajoituksiin liittyviä rikkeitä.

”Meillä ei ole biletyskulttuuria”

Lapissa ravintolasulku koskee ainoastaan Kittilää ja Leviä, joten naapurissa Ylläksellä ravintolat ovat pääsiäisenä auki. Toimitusjohtaja Haarma sanoo, että ravintoloihin ei ole pakkautunut tanssi- ja laulukieltojen aiheuttamasta puutostilasta kärsivää juhlakansaa.

– Meillä ei oikeastaan ole tällaista biletyskulttuuria ollenkaan. Iltaisin avoinna olevat ravintolat ovat sellaista pubityyppistä, johon tullaan seurustelemaan ja niitäkin on ihan vain muutama.

– Meillä ei ole sellaista kulttuuria, että ihmisten käyttäytymisestä tarvitsisi huolestua.

Esimerkiksi Iltalehti uutisoi, että Leviltä on lähdetty taksi- ja limusiinikyydein naapuritunturin ravintoloihin. Haarma sanoo, että Levin ravintolasulun vaikutukset on alueella huomattu, mutta ne ovat saaneet mittaluokkaansa suuremman roolin julkisessa keskustelussa.

– Meidän baarikapasiteetissa puhutaan nyt rajoitusten aikana muutamasta sadasta asiakaspaikasta kokonaisuudessaan. Jos sieltä on kaksi, kolme taksia tullut Leviltä, niin se on aika pisara meressä, kun meillä itsellämme on täällä toistakymmentätuhatta ihmistä alueella, Haarma toteaa.

”Jaksetaan vielä tämä piikki”

Hiihtokeskuksista vakuutetaan, että terveysturvallisuuteen on kiinnitetty erityisen paljon huomiota väenpaljouden takia. Asiakkaat on pidetty tietoisina hiihtokeskusten pelisäännöistä varausvahvistusviesteistä lähtien.

– Olemme viestineet yrityksille ja asiakkaille, että jaksetaan vielä tämä pääsiäinen, tämä piikki käyttäytyä vastuullisesti. Sitten meillä on taas aikaa valmistautua toivottavasti normaalimpaan kesään, Ylläksen Haarma sanoo.

Isompia ihmismääriä keräävissä sisätiloissa huolehditaan kokoontumisrajoituksista, turvaväleistä ja maskeista.

– Kun tätä on vuosi harjoiteltu, niin alueen dna:han ovat juurtuneet käsidesit ja turvaetäisyyksien pitämiset. Pääosin muualtakin tulleille on selvää, että esimerkiksi kaupoissa käytetään maskeja ja pidetään etäisyyttä, Levin Kivisaari sanoo.

Tunturi on täyttynyt asiakkaista myös Kuusamossa Rukalla, jossa rinteiden aukioloaikoja on pidennetty, jotta asiakkaat jakautuisivat pidemmälle ajalle tasaisemmin. Levin tapaan ravintolat ovat alueella suljettu.

Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n toimitusjohtaja Mats Lindforsin mukaan pääsiäinen vaikuttaa sujuvan kaikin puolin hyvin.

– Joulu, hiihtolomat ja pääsiäinen ovat osoittaneet, että kyllä suomalaiset ovat vastuullisia toimijoita. Hyvin vaikeassakin tilanteessa pystymme viettämään lomia.