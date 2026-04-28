28.4.2026 07:56 ・ Päivitetty: 28.4.2026 07:56

Pohjoismaiden ja Baltian ulkoministerit kokoustavat Virossa

EMMI KORHONEN / LEHTIKUVA

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) osallistuu tällä viikolla kaksipäiväiseen Pohjoismaiden ja Baltian maiden NB8-ryhmän ulkoministerikokoukseen Virossa. Asiasta kertoi ulkoministeriö tiistaina.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Kokouksen puheenjohtajana toimii tänä vuonna NB8-yhteistyötä koordinoiva Viro. Ulkoministerit kokoontuvat Viron Kuressaaressa keskiviikosta torstaihin.

He keskustelevat ainakin Ukrainasta ja Euroopan turvallisuudesta, transatlanttisista suhteista sekä Lähi-idän tilanteesta.

- Teemme tiivistä yhteistyötä Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa, jotka ovat Suomelle myös läheisimpiä kumppaneita. On todella arvokasta, että käymme NB8-kokoonpanossa aktiivista vuoropuhelua ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspolitiikan aiheista, ministeri Valtonen sanoi tiedotteessa.

