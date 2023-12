Poliisi ei salli Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen kokoontumista samassa paikassa 612-kulkueen kanssa

Helsinki ilman natseja -mielenosoitus aikoo edelleen kokoontua itsenäisyyspäivänä Töölöntorilla Helsingissä, järjestäjät kertovat tiedotteessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Jo seitsemättä kertaa järjestettävä mielenosoitus kokoaa järjestäjien mukaan yhteen laajan joukon ihmisiä, jotka vastustavat natseja ja fasismia.

Myös äärioikeistotaustainen ja kansallismieliseksi kuvattu 612-soihtukulkue on ilmoittanut kokoontuvansa Töölöntorille itsenäisyyspäivänä. Viime vuosina Helsinki ilman natseja -mielenosoitus on pyrkinyt vaikeuttamaan 612-soihtukulkueen etenemistä, ja parina viime vuonna soihtukulkue on ohjattu eri reitille sen vuoksi.

Helsinki ilman natseja -protestin järjestäjien mukaan sen mielenosoittajat ovat kokoontumassa tunteja ennen 612-soihtukulkuetta. Järjestäjät ovat ilmoittaneet protestin alkamisajaksi kello 16.00.

612-soihtukulkueen on taas määrä alkaa kello 18.30.

Helsingin poliisin ylikomisario Jere Roimu kertoo STT:lle, että poliisi ei aio sallia Helsinki ilman natseja -protestin kokoontumista järjestäjien ilmoittamassa paikassa. Hänen mukaansa poliisilla ei ole tällä hetkellä keskusteluyhteyttä protestin järjestäjien kanssa.

- Tässä on vielä pari päivää aikaa. Toivottavasti keskusteluyhteys saadaan solmittua, hän sanoo.

Roimun mukaan poliisi pyrkii löytämään kaikille päivän mielenosoituksille sopivan paikan.

VIIME viikolla Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen järjestäjät kertoivat STT:lle sähköpostissa, että poliisi on heidän mukaansa toistuvasti rikkonut neuvotteluissa tekemiään lupauksia eivätkä järjestäjien ehdotukset mielenosoituksesta ole kelvanneet poliisille.

- Sen sijaan poliisi on vuosi toisensa perään halunnut antaa äärioikeiston 612-marssille puoli Töölöä areenaksi koko itsenäisyyspäiväksi. Tänä vuonna emme näistä syistä lähteneet palaveeraamaan, järjestäjät kirjoittivat.

Tänään lähettämässään tiedotteessa järjestäjät totesivat ”pitävänsä häpeällisenä, että fasistinen marssi nähdään viranomaistasolla perinteenä, jota tulee suojella”.

Myös avoimen rasistinen ja fasistinen sinimusta liike -puolue järjestää itsenäisyyspäivänä Suomi herää -mielenosoituksen. Se lähtee ennakkotietojen mukaan Rautatientorilta iltapäiväneljältä.