Poliisi epäilee sähkönmyyntiyhtiötä törkeistä veropetoksista, arvioitu rikoshyöty 6,5 miljoonaa euroa

Helsingin poliisi kertoo tutkivansa törkeitä veropetosepäilyjä, jotka kohdistuvat saman toimijan kolmeen eri yhtiöön. Yhtiöt ovat harjoittaneet sähkön myyntiä suomalaisille kuluttaja- ja yritysasiakkaille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Poliisi epäilee, että veropetoksia on tapahtunut Helsingissä vuosina 2018–2021 ja yhteenlaskettu rikoshyöty on noin 6,5 miljoonaa euroa. Poliisi tutkii epäselvyyksiä neljänä törkeänä veropetoksena. Yksi henkilö on vangittu rikoksesta epäiltynä.

Poliisi epäilee, että kaikkea yhtiöiden myyntiä ja arvonlisäveroja ei ole ilmoitettu vuosien varrella verottajalle, minkä lisäksi veroilmoituksiin olisi jätetty vääriä summia. Lisäksi yhtiöiden toiminnassa mukana olevan henkilön epäillään ilmoittaneen henkilökohtaisia tulojaan alakanttiin.

Poliisi epäilee, että yksi yrityksistä on jättänyt vuonna 2018 ilmoittamatta ja tilittämättä arvonlisäveroa noin 520 000 euroa. Vuonna 2019 summa olisi noin 2,7 miljoonaa euroa ja vuonna 2020 noin 2,6 miljoonaa euroa.

– Vaikuttaa siltä, että tämän yrityksen tappiollista toimintaa on rahoitettu näillä asiakkailta perityillä arvonlisäveroilla, tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Sampsa Marttila kertoi poliisin tiedotteessa.

Poliisi jatkaa kuulusteluja edelleen.