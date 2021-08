Poliisi etsii kadonnutta Iisalmessa – ”Tarkistakaa piharakennuksenne ja lähialueenne”

Poliisi etsii Iisalmen Kivirannan alueella Pohjois-Savossa viime yönä kadonnutta 78-vuotiasta naista, Itä-Suomen poliisi kertoo Twitterissä DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Poliisin mukaan naisella on yllään marjapuuronvärinen villapaita ja leggingsit. Lisäksi hän on liikkeellä ilman jalkineita. Nainen on noin 165 senttiä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka.

Poliisi kehottaa Iisalmessa erityisesti Venakkoniemen, Kivirannan ja Kangaslammen alueilla asuvia tarkistamaan piharakennuksensa ja kotiensa lähialueet kadonneen löytämiseksi.

Havainnoista pyydetään ilmoittamaan yleiseen hätänumeroon 112.