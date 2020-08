Poliisi julkaisi kuvan, pyytää tietoja kadonneesta

Oulun poliisi pyytää havaintoja runsaat kaksi viikkoa kadoksissa olleesta miehestä.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kadonnut on hieman yli 20-vuotias. Hän on 175 senttimetriä pitkä ja tukevarakenteinen. Hänellä on tuuheat hiukset, joissa on kiharaa.

Poliisi on julkaissut miehestä kauppakeskuksen valvontakameran ottaman kuvan, jossa näkyy miehen vaatetus katoamispäivänä.

Kuvassa hänellä on yllään shortsit, takki tai huppari sekä pipo. Kuva on otettu Kempeleessä katoamispäivänä 21. heinäkuuta kello 18.20.

Poliisi pyytää ilmoittamaan akuuteista näköhavainnoista hätänumeroon 112.

Muut havainnot ja vihjeet pyydetään ilmoittamaan Oulun poliisin vihjenumeroon 0295 416 194 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.oulu@poliisi.fi.