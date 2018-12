Poliisi: Keravan asemalla pahoinpidelty oli viisikymppinen mies

Keravan asemalla aamuyöllä kuollut mies oli syntynyt vuonna 1962, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Miehen epäillään kuolleen väkivallan seurauksena.

Rikoksesta epäiltyinä on otettu kiinni vuonna 1986 syntynyt mies ja vuonna 1981 syntynyt nainen. Poliisin mukaan esitutkinnassa on selvinnyt, että on syytä epäillä naisen ja miehen pahoinpidelleen uhria yksissä tuumin.

Poliisi sai aamuyöllä hälytyksen useamman henkilön tappelusta Keravan asemalla. Tapahtumapaikalta löytyi tiedottomassa tilassa ollut mies, joka kuoli elvytyksestä huolimatta.